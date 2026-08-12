Premiera Google Pixel 11, 11 Pro i 11 Pro XL. Znamy polskie ceny

Spis treści: Polskie ceny smartfonów Google Pixel 11, 11 Pro i 11 Pro XL Udoskonalony aparat Google Pixel 11 i 11 Pro Funkcja HiLight to informacje bez patrzenia w ekran Nowy procesor Tensor G6 i baterie z szybkim ładowaniem Smartfony Google Pixel 11 Pro z ekranami Super Actua

Smartfony Google Pixel 11 zostaną zaprezentowane dziś w trakcie specjalnej konferencji Made by Google, którą będzie można oglądać na kanałach producenta. Nowe telefony wprowadzają różne ulepszenia i nowości, ale są też droższe od poprzedników.

Polskie ceny smartfonów Google Pixel 11, 11 Pro i 11 Pro XL

Smartfony są coraz droższe, co obserwujemy od kilku miesięcy na przykładzie urządzeń innych marek. Podwyżki cen nie ominęły również debiutującej dziś serii Google Pixel 11. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Google Pixel 11 256 GB - 4349 złotych

Google Pixel 11 512 GB - 4949 złotych

Google Pixel 11 Pro 256 GB - 5199 złotych

Google Pixel 11 Pro 512 GB - 5799 złotych

Google Pixel 11 Pro 1 TB - 6899 złotych

Google Pixel 11 Pro XL 256 GB - 6149 złotych

Google Pixel 11 Pro XL 512 GB - 6699 złotych

Google Pixel 11 Pro XL 1 TB - 7849 złotych

Tanio nie jest. Jak nietrudno zauważyć, podwyżki cen w porównaniu do serii Pixel 10 sięgają kilkuset złotych. W zeszłym roku podstawowy model telefonu debiutował w Polsce w cenie od 3949 złotych. Teraz jest to 400 złotych więcej.

Dlatego może warto rozważyć zakup innego telefonu. W przypadku modeli Samsung Galaxy S26 ceny po kilku miesiącach od premiery zaczynają się już od mniej niż 3 tys. złotych. W przypadku Pixeli 11 też pewnie zaczną za jakiś czas spadać, ale nie nastąpi to z dnia na dzień.

Smartfony Google Pixel 11 dostępne są w kilku kolorach obudowy. Google materiały prasowe

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Wśród nich są na przykład oliwkowy czy odcień przypominający łososiowy. Przedsprzedaż telefonów rusza już 12 sierpnia. Rynkowy debiut ma odbyć się 20 sierpnia.

Warto zauważyć, że choć ceny są wyższe, tak w podstawowych konfiguracjach sprzętowych producent w końcu zrezygnował z opcji 128 GB i umieścił w telefonach pamięć w rozmiarze 256 GB. Na podobny ruch rok temu zdecydowało się Apple.

Udoskonalony aparat Google Pixel 11 i 11 Pro

Nowe smartfony na pierwszy rzut oka przypominają poprzedników. Aparat fotograficzny został zaprojektowany w podobny sposób i jego elementy umieszczono na charakterystycznym garbie w postaci podłużnej pastylki.

Google Pixel 11 Pro ma aparat fotograficzny zaprojektowany w charakterystyczny sposób dla całej serii. Dawid Długosz INTERIA.PL

Najważniejszą nowością sprzętową kamery w modelach Google Pixel 11 Pro i 11 Pro XL jest całkowicie nowy teleobiektyw z profesjonalnym 120-krotnym zoomem. Pozwala on uchwycić znacznie więcej szczegółów. Natomiast w podstawowej wersji telefonu pojawił się lepszy 30-krotny SuperZoom. Specyfikacja kamery prezentuje się następująco.

Aparat fotograficzny Google Pixel 11

Obiektyw szerokokątny f/1.7 połączony z 48-megapikselowym sensorem

Teleobiektyw współpracujący z 10,8-megapikselowym czujnikiem

Obiektyw ultraszerokokątny połączony z 13-megapikselowym sensorem

Aparat fotograficzny Google Pixel 11 Pro i XL

Obiektyw szerokokątny f/1.7 połączony z 50-megapikselowym sensorem

Teleobiektyw współpracujący z 48-megapikselowym czujnikiem

Obiektyw ultraszerokokątny połączony z 48-megapikselowym sensorem

Przy okazji Google chwali się różnymi rozwiązaniami programowymi. Są to m.in. nowe funkcje stylów zdjęć czy udoskonalony tryb nocny, co pozwoli robić jeszcze lepsze ujęcia po zmroku.

Funkcja HiLight to informacje bez patrzenia w ekran

Jedną z najważniejszych nowości w serii Google Pixel 11 Pro jest funkcja HiLight. Jest to specjalny, wielokolorowy zestaw diod LED, które znajdują się tuż obok aparatów fotograficznych. W ten sposób można uzyskiwać powiadomienia bez konieczności patrzenia w ekran. Jak to działa?

Funkcja HiLight z Google Pixel 11 Pro działa w oparciu o spechalną diodę LED. Dawid Długosz INTERIA.PL

HiLight uzupełnia funkcję Pixela "Odwróć, by wyciszyć". W ten sposób można uzyskiwać kolorowe powiadomienia, na przykład o połączeniach przychodzących w aplikacjach Telefon czy WhatsApp. Ponadto zapewniono integrację funkcji ze sztuczną inteligencją Gemini.

Warto dodać, że HiLight jest funkcją dostępną wyłącznie w telefonach Google Pixel 11 Pro i XL. W podstawowej wersji smartfona tego rozwiązania nie znajdziemy.

Nowy procesor Tensor G6 i baterie z szybkim ładowaniem

Pod obudową wszystkich trzech telefonów z serii Google Pixel 11 znalazł się nowy procesor Tensor G6. To pierwszy chip Google wykonany w 2-nm litografii, który zapewnia o 20 proc. większą oszczędność energii. Ponadto firma chwali się o 15 proc. szybszym uruchamianiem aplikacji czy 25 proc. szybszym przeglądaniem. Natomiast wzrost wydajności układu ISP (procesora sygnału obrazu) jest na poziomie 50 proc.

Tensor G6 został zintegrowany z nowym chipem zabezpieczającym Titan M3, który wykorzystuje "kryptografię postkwantową do proaktywnej ochrony Pixela przed nowymi, wysoce zaawansowanymi cyberatakami".

Smartfony Google Pixel 11 wprowadzają także udoskonalenia obejmujące baterie. Ulepszone ładowanie sprawia, że w około 30 minut możesz uzyskać nawet 75 proc. poziomu baterii w modelu Pro XL oraz do 55 proc. w Pixelu 11 i 11 Pro. Zwiększono także szybkość ładowania bezprzewodowego i tutaj producent chwali się zyskiem sięgającym nawet 29 proc. Oczywiście nie mogło zabraknąć nowych akcesoriów z serii Pixelsnap.

Smartfony Google Pixel 11 Pro z ekranami Super Actua

Nowe smartfony są dostępne w tych samych rozmiarach, co poprzednia generacja z 2025 r. W podstawowym telefonie i modelu Google Pixel 11 Pro umieszczono 6,3-calowe wyświetlacze Actua. W przypadku tego drugiego i wersji XL (gdzie jest to 6,8 cala) mamy do czynienia z Super Actua.

Smartfony Google Pixel 11 mają ekrany AMOLED-owe Actua. Dawid Długosz INTERIA.PL

Google twierdzi, że ekran Pixela 11 oferuje jasność na poziomie do 3000 nitów. W modelach Pro i XL jest to nawet 3600 nitów. Przy okazji zwiększono dwukrotnie ochronę przed zarysowaniami.



