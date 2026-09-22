Premiera Googlebook. Na start pięć laptopów z Androidem i znamy ceny

W skrócie Google zaprezentowało pięć laptopów Googlebook stworzonych we współpracy z firmami Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo, które trafią do sprzedaży w październiku.

Urządzenia oferują procesory Intel Core Ultra lub Qualcomm Snapdragon X Elite, minimum 16 GB pamięci RAM oraz ekrany OLED o rozdzielczości 2,8 K lub 2,5 K.

System operacyjny oparty na Androidzie integruje funkcje Gemini Intelligence, oferuje synchronizację ze smartfonem oraz specjalny pasek glowbar na obudowie.

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Google po raz pierwszy ogłosiło laptopy Googlebook w maju. Upłynęło kilka miesięcy i zaprezentowano pięć pierwszych maszyn, które powstały we współpracy z partnerami. Ile kosztują i co oferują?

Laptopy Googlebook firm Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo

Na start partnerzy Google przygotowali pięć komputerów i są to urządzenia marek Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo. Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 4 października. Natomiast dzień później laptopy pojawią się w Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech oraz Irlandii. Informacji o dostępności w Polsce nie ma.

Ceny zaczynają się od 899 dolarów, a więc nie są niskie. Dla porównania MacBook Neo w Stanach Zjednoczonych jest dostępny od 699 dolarów, a w Polsce od 3,5 tys. złotych. Można także rozważyć zakup tańszych Chromebooków, które można kupić za znacznie mniej.

Laptopy Googlebook stworzono w roli idealnego kompana telefonów z Androidem. Google materiały prasowe

Wszystkie nowe komputery mają co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz cztery z nich wyposażono w dotykowe ekrany OLED-owe o rozdzielczości 2,8 K. W najmniejszym modelu marki Dell jest to 2,5 K. Google wraz z partnerami deklaruje do nawet 14 godzin pracy na baterii. Do wyboru są maszyny wyposażone w procesory Intel Core Ultra lub Qualcomm Snapdragon X Elite.

Googlebook to laptopy z Androidem i Gemini Intelligence

Google tworząc laptopy Googlebook chciało opracować komputery, które będą idealnym kompanem dla smartfonów z Androidem, a przy tym zapewnią funkcjonalność na dużych ekranach.

Nowe komputery pracują pod kontrolą specjalnej wersji systemu Android i dają dostęp do pakietu Gemini Intelligence. Na uwagę z pewnością zasługuje magiczny kursor, który pozwala szybko aktywować różne funkcje. Następnie mamy natychmiastową synchronizację z zawartością na telefonie czy możliwość uruchamiania aplikacji ze smartfona na ekranie komputera.

Laptopy Googlebook cechują się także ciekawym designem oraz specjalnym paskiem glowbar, który znajduje się na obudowie i świeci na różne kolory. Na klawiaturze znajduje się przycisk z logo "G", który pozwala na uruchomienie wyszukiwania. Nie zabrakło także czytnika linii papilarnych.