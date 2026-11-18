W skrócie Przedpremierowe zamówienia GTA 6 przyniosły już ponad 1,5 mld dolarów jeszcze przed oficjalnym debiutem tytułu.

Premiera gry zaplanowana jest na 19 listopada, a wynik przedsprzedaży przewyższa niemal dwukrotnie rezultat osiągnięty przez Call of Duty: Modern Warfare II w 2022 roku.

Poprzednia odsłona, czyli GTA 5, w ciągu ostatniej dekady wygenerowała ponad 5 mld dolarów przychodów, głównie dzięki aktywnemu wsparciu sieciowego trybu GTA Online.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Na GTA 6 czekają miliony graczy, ale skala zainteresowania nową odsłoną serii robi wrażenie nawet bez uruchamiania gry. Według szacunków firmy analitycznej Sensor Tower zamówienia przedpremierowe przyniosły już ponad 1,5 mld dolarów. To kwota, którą produkcja Rockstara osiągnęła, zanim pierwsi gracze dostali ją w swoje ręce.

GTA 6 bije rekordy jeszcze przed premierą

Premiera GTA 6 zaplanowana jest na czwartek, 19 listopada. Ale gra już zdążyła przekroczyć granicę miliarda dolarów przychodów z przedsprzedaży. I zrobiła to na dziewięć dni przed debiutem. Dla porównania, Call of Duty: Modern Warfare II, najlepiej sprzedająca się gra w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, miała w analogicznym momencie niemal dwa razy niższy wynik.

Od premiery GTA 5 minęło 13 lat, czyli najwięcej w historii cyklu. Po drodze GTA 6 zaliczyło kilka opóźnień, ale najwyraźniej nie zniechęciło to fanów. Tym razem gracze wrócą do Leonidy, fikcyjnej wersji stanu Floryda. Będą kraść samochody, napadać na firmy i wydawać zdobytą w ten sposób fortunę.

GTA 5 wciąż zarabia dla Rockstara

GTA 5 było bestsellerem roku 2013. Ale na tym nie poprzestało. Przez kolejne lata nadal przynosiło serii setki milionów dolarów rocznie. Trzeba przyznać, że dużą rolę odegrało GTA Online, czyli tryb sieciowy uruchomiony kilka tygodni po premierze podstawowej wersji gry.

Pozwala wspólnie z innymi graczami zwiedzać Los Santos, fikcyjne miasto wzorowane na Los Angeles. Rockstar regularnie dodawał nowe treści i tryby rozgrywki. Gracze mogli też wydawać prawdziwe pieniądze na dodatkowe elementy i ulepszenia dostępne w grze. Według przytoczonych przez CNN danych samo GTA Online wygenerowało w ciągu ostatniej dekady ponad 5 mld dolarów.

Wielki hit może jeszcze awansować w rankingu

Grand Theft Auto należy do największych marek w historii gier. Listę najlepiej sprzedających się tytułów otwiera Tetris z 1984 roku, a dalej są Pokémony z lat 90. i Call of Duty. GTA jest na czwartym miejscu, ale do szczytu brakuje około 40 mln egzemplarzy. Kto wie, jak ta lista będzie wyglądać po jutrzejszej premierze.

Źródło: CNN



