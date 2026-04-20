Składane smartfony jak "książka" mają zazwyczaj proporcje bardziej zbliżone do kwadratu. Chińczycy z Huawei doszli do wniosku, że warto spróbować innego podejścia. Tak powstał Huawei Pura X Max, który po rozłożeniu przypomina tablet. Za nami premiera telefonu. Zobaczmy jego ceny i specyfikację techniczną.

Ceny smartfona Huawei Pura X Max i kiedy premiera w Polsce?

Huawei Pura X Max na razie dostępny jest w Chinach, gdzie już ruszyła przedsprzedaż. Sklepowa premiera odbędzie się 25 kwietnia. Ceny zaczynają się od 10999 juanów (ok. 5,8 tys. złotych). Za wersję z największym rozmiarem pamięci w edycji kolekcjonerskiej trzeba zapłacić 13999 juanów (ok. 7,4 tys. złotych).

Na razie nowy smartfon będzie dostępny tylko w Państwie Środka. Do wyboru jest kilka opcji kolorystycznych obudowy. Firma na razie nie ujawnia planów związanych z wprowadzeniem tego urządzenia na inne rynki. Premiera w Polsce jest więc pod znakiem zapytania.

Huawei Pura X Max to składany smartfon, który po rozłożeniu przypomina tablet.

Ceny w Europie z pewnością nie będą niskie i trzeba spodziewać się kwot na poziomie około 10 tys. złotych i wyższych. Dlatego warto rozważyć zakup innych składaków. Na przykład modelu Samsung Galaxy Z Fold 7, który w kraju można kupić od około 6,5 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna Huawei Pura X Max

Huawei Pura X Max wyróżnia się przede wszystkim głównym ekranem o przekątnej 7,7 cala (po rozłożeniu). Jest to wyświetlacz OLED-owy LTPO, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Drugi ekran to 5,4-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 1848 × 1264 pikseli.

Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor Kirin 9030 Pro, który jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5300 mAh z obsługą szybkich ładowarek o mocy do 66 W.

Aparat fotograficzny Huawei Pura X Max ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw 3,5x współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna została połączona z 12,5-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat jest przeciętny i ma 8-megapikselowy sensor. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 6.1.

Generacja Z - konsumenci nowego formatu INTERIA.PL