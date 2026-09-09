Premiera iPhone 18 Pro i Max. Znamy ceny nowych smartfonów Apple

Spis treści: Ceny smartfonów iPhone 18 Pro i 18 Pro Max Przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro i Max Aparat fotograficzny ze zmiennym światłem przysłony Potężny procesor Apple A20 Pro Pojemniejsze baterie i dłuższy czas pracy iPhone 18 Pro i Max z ekranami Super Retina XDR Tańszy iPhone 18 dopiero za kilka miesięcy

Za nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zaprezentowane liczne nowe produkty. Gwoździem programu wydarzenia były nowe smartfony z iOS. Wśród nich są modele iPhone 18 Pro oraz 18 Pro Max. Zobaczmy sobie ceny telefonów oraz ich specyfikacje techniczne.

Ceny smartfonów iPhone 18 Pro i 18 Pro Max

Nowe smartfony Apple są droższe względem poprzedniej generacji. W zasadzie podwyżki były nieuniknione i producent zapowiadał je już kilka miesięcy temu. Teraz się zrealizowały. Tegoroczne modele z iOS są droższe o co najmniej 100 dolarów. Spowodowane jest to rosnącymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim przez drożejące moduły pamięci oraz inne komponenty. Cennik w Stanach Zjednoczonych wygląda następująco.

Apple iPhone 18 Pro - od 1199 dolarów

Apple iPhone 18 Pro Max - od 1299 dolarów

Ceny w Polsce poznamy za chwilę. Spodziewajmy się jednak podwyżek na poziomie co najmniej kilkuset złotych. Warto więc rzucić okiem na produkty konkurencji. Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny dziś już od około 5,5 tys. złotych. W podobnej cenie można zakupić fotoflagowca Xiaomi 17 Ultra.

Przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Apple zazwyczaj uruchamiało przedsprzedaż nowych telefonów z iOS w piątki przypadające po konferencji. W tym roku będzie nieco inaczej. Zamówienia na telefony iPhone 18 Pro i Max będzie można składać od soboty 12 września o północy czasu pacyficznego. W Polsce będą to godziny poranne.

Rynkowa premiera nowych telefonów odbędzie się w piątek 18 września. Wtedy tegoroczne smartfony z iOS trafią do sklepów, choć z ich dostępnością początkowo może być różnie.

Do wyboru są cztery kolory obudowy. Są to burgundowy, jasnoniebieski, srebrny oraz czarny. Motywem przewodnim w tym roku jest ten pierwszy i to on będzie pojawiać się najczęściej w materiałach marketingowych.

Aparat fotograficzny ze zmiennym światłem przysłony

iPhone 18 Pro i Max na pierwszy rzut oka mają bardzo podobny aparat fotograficzny do poprzedników. Obudowa nadal bazuje na aluminiowym projekcie unibody, który Apple wprowadziło z modelami 17 Pro z 2025 r. Czy jednak nic się nie zmieniło?

Aparat smartfonów iPhone 18 Pro i Max na pierwszy rzut oka przypomina kamerę poprzedniej generacji. Apple materiały prasowe

Jedną z najważniejszych nowości tegorocznych smartfona z iOS jest główny obiektyw szerokokątny połączony ze zmienną przysłoną. To oznacza, że można regulować jej otwarcie i w ten sposób wpuszczać więcej lub mniej światła na matrycę. Pozwoli to na uzyskanie lepszych efektów w trakcie fotografowania podczas różnych warunków oświetleniowych.

Apple w modelach iPhone 18 Pro i Max umieściło aparat Fusion ze zmienną przysłoną. Apple materiały prasowe

Główny obiektyw Fusion nadal współpracuje z 48-megapikselowym sensorem. Podobnie jest w przypadku kamery ultraszerokokątnej oraz teleobiektywu. Z przodu bez większych zmian i nadal jest to 18-megapikselowy aparat Center Stage.

Potężny procesor Apple A20 Pro

iPhone 18 Pro i Max mają nowy procesor i jest nim chip Apple A20 Pro. To potężny układ wykonany w 2-nm litografii przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Nowo SoC wprowadza licze zmiany oraz oferuje bardzo dużą wydajność.

Apple w trakcie konferencji pochwaliło się wzrostem wydajności CPU oraz GPU. Ten drugi został wzbogacony w dodatkowy rdzeń i teraz jest ich siedem. Następnie mamy lepszy Neural Engine, który odpowiada za przetwarzanie zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Chip Apple A20 Pro z telefonów iPhone 18 Pro i Max. Apple materiały prasowe

Apple A20 Pro z modeli iPhone 18 Pro i Max wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewnia pełne wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, w tym złożonych zadań przetwarzanych bezpośrednio na urządzeniu.

W przypadku pamięci na dane dostępne będą cztery konfiguracje sprzętowe. Są to telefony mające 256, 512 GB i 1 lub 2 TB miejsca.

Pojemniejsze baterie i dłuższy czas pracy

Apple w tegorocznych smartfonach zdecydowało się na wprowadzenie większych baterii. Pod tym względem iPhone 18 Pro Max ustanowił w historii telefonów z iOS nowy rekord. W przypadku wersji z eSIM umieszczono akumulator o pojemności ponad 5500 mAh. Oczywiście w porównaniu do telefonów z Androidem może się wydawać, że to niewiele. Jednak w przypadku sprzętów z logo nadgryzionego jabłka w połączeniu z autorskim oprogramowaniem daje to duże efekty.

Smartfony iPhone 18 Pro i Max wprowadzają liczne nowości i zmiany. Apple materiały prasowe

Apple po raz pierwszy w historii deklaruje, że czas pracy modelu iPhonie 18 Pro Max to nawet 45 godzin. W przypadku strumieniowania wideo będzie to nieco mniej. Oczywiście nie zabrakło także wsparcia dla szybkiego ładowania oraz technologii MagSafe z obsługą ładowarek bezprzewodowych o mocy do 25 W.

iPhone 18 Pro i Max z ekranami Super Retina XDR

W obu nowych telefonach ponownie umieszczono ekrany Super Retina XDR. Są to wyświetlacze OLED-owe o przekątnych 6,3 oraz 6,9 cala. W pierwszym przypadku rozdzielczość wynosi 2622 x 1206 pikseli. W drugim jest to 2868 x 1320 pikseli. Zagęszczenie obrazu to 460 pikseli na cal.

Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla technologii ProMotion, która zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz czy funkcji Always-on display. Szczytowa jasność sięga 3000 nitów. Całość pokryto specjalną powłoką ochroną, która zabezpiecza wyświetlacze przed ewentualnym porysowaniem.

Tańszy iPhone 18 dopiero za kilka miesięcy

W trakcie wrześniowej konferencji czegoś zabrakło. To najtańszy z serii iPhone 18 bez dopisku Pro w nazwie. Na to urządzenie poczekamy dłużej. Wynika to ze zmiany strategii producenta.

Apple wie, że tańsze iPhone'y kanibalizowały sprzedaż modeli Pro. Stąd też zdecydowano się na rozłam. Podstawowy iPhone 18 ma pojawić się w ofercie dopiero za kilka miesięcy. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2027 r., kiedy to do sprzedaży trafi także najtańszy model 18e.



