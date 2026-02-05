Premiera nowego Pixela jeszcze w lutym. Co szykuje Google?

Google wprowadziło do oferty Pixele 10 latem zeszłego roku. Przed nami więc premiera tańszego i zarazem ostatniego modelu z serii. Tym smartfonem jest Pixel 10a. Kiedy go zobaczymy?

Data premiery Google Pixel 10a i ceny smartfona

Datą premiery modelu Google Pixel 10a jest 18 lutego. Tego dnia odbędzie się oficjalna prezentacja i ruszy przedsprzedaż. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale producent zachęca do subskrypcji, bo te osoby mają uzyskać informacje o zamówieniach przedpremierowych z pierwszej ręki.

Oficjalne ceny Google Pixel 10a poznamy w dniu premiery, ale po sieci już krążą pewne plotki i są to pozytywne informacje. Nowy smartfon ma być tańszy od poprzednika. W Europie o 50 euro.

Podstawowy model telefonu ma kosztować 500 euro, czyli około 2,1 tys. złotych. Za wersję z 256 GB pamięci na dane trzeba będzie przeznaczyć 600 euro (około 2,53 tys. złotych). Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy i dwa z nich mają być zupełnie nowymi odcieniami w palecie Pixeli. Producent w materiałach prasowych na razie ujawnił tylko wersję niebieską.

Specyfikacja techniczna Google Pixel 10a

Google Pixel 10a nie tylko z wyglądu przypomina Pixela 9a z 2025 r. Podobnie będzie ze specyfikacją techniczną. Nawet do tego stopnia, że pod obudową ma znaleźć się ten sam procesor Tensor G4 z 2024 r. Układ ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Warto dodać, że w pozostałych Pixelach 10 znajduje się nowszy SoC Tensor G5.

Smartfon Google Pixel 10a. Google materiały prasowe

Nowy smartfon ma również 6,3-calowy ekran OLED-owy Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność będzie nieco wyższa (do 2000 nitów). Energię dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh. Akumulator ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 23 W.

Aparat fotograficzny telefonu Google Pixel 10a ma główny obiektyw połączony z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje ponownie z 13-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat ma robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

