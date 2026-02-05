Premiera nowego Pixela jeszcze w lutym. Co szykuje Google?
Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego debiut jest blisko. Firma przerwała milczenie i została podana data premiery. Telefon zobaczymy za dwa tygodnie i wtedy ruszy jego przedsprzedaż. Jakie będą ceny Google Pixel 10a? Co ze specyfikacją techniczną? Na temat tego smartfona wiemy już całkiem sporo.
Google wprowadziło do oferty Pixele 10 latem zeszłego roku. Przed nami więc premiera tańszego i zarazem ostatniego modelu z serii. Tym smartfonem jest Pixel 10a. Kiedy go zobaczymy?
Data premiery Google Pixel 10a i ceny smartfona
Datą premiery modelu Google Pixel 10a jest 18 lutego. Tego dnia odbędzie się oficjalna prezentacja i ruszy przedsprzedaż. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale producent zachęca do subskrypcji, bo te osoby mają uzyskać informacje o zamówieniach przedpremierowych z pierwszej ręki.
Oficjalne ceny Google Pixel 10a poznamy w dniu premiery, ale po sieci już krążą pewne plotki i są to pozytywne informacje. Nowy smartfon ma być tańszy od poprzednika. W Europie o 50 euro.
Podstawowy model telefonu ma kosztować 500 euro, czyli około 2,1 tys. złotych. Za wersję z 256 GB pamięci na dane trzeba będzie przeznaczyć 600 euro (około 2,53 tys. złotych). Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy i dwa z nich mają być zupełnie nowymi odcieniami w palecie Pixeli. Producent w materiałach prasowych na razie ujawnił tylko wersję niebieską.
Specyfikacja techniczna Google Pixel 10a
Google Pixel 10a nie tylko z wyglądu przypomina Pixela 9a z 2025 r. Podobnie będzie ze specyfikacją techniczną. Nawet do tego stopnia, że pod obudową ma znaleźć się ten sam procesor Tensor G4 z 2024 r. Układ ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Warto dodać, że w pozostałych Pixelach 10 znajduje się nowszy SoC Tensor G5.
Nowy smartfon ma również 6,3-calowy ekran OLED-owy Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność będzie nieco wyższa (do 2000 nitów). Energię dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh. Akumulator ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 23 W.
Aparat fotograficzny telefonu Google Pixel 10a ma główny obiektyw połączony z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje ponownie z 13-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat ma robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.