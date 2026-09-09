Premiera nowych iPhone'ów. Gdzie oglądać konferencję Apple?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Przed nami wrześniowa konferencja Apple. W trakcie specjalnego wydarzenia odbędzie się premiera nowych iPhone'ów 18 Pro i Max oraz składaka o prawdopodobnej nazwie iPhone Duo. Oczywiście firma udostępni relację na żywo. Gdzie oglądać wrześniową konferencję Apple?

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Logo Apple w kolorze białym z efektem świetlistym na niebieskim tle, związane z konferencją Apple.
Premiera nowych iPhone'ów. Gdzie oglądać konferencję Apple?Applemateriały prasowe

W skrócie

  • Dzisiejsza konferencja Apple rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego, a transmisję na żywo będzie można obejrzeć m.in. na stronie producenta oraz w serwisie YouTube.
  • Podczas wydarzenia zadebiutują trzy nowe modele smartfonów z systemem iOS: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz składany model o nazwie iPhone Duo.
  • Oprócz nowych telefonów, w trakcie prezentacji spodziewane są premiery zegarków Apple Watch, słuchawek AirPods 5, głośnika HomePod Mini 2 oraz nowej wersji Apple TV 4K.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Wrześniowa konferencja Apple odbędzie się dziś w godzinach wieczornych czasu w Polsce. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane nowe produkty. Tymi najbardziej wyczekiwanymi są nowe iPhone'y 18 Pro, 18 Pro Max oraz prawdopodobnie Duo.

Gdzie oglądać wrześniową konferencję Apple?

Apple udostępni relację z dzisiejszego wydarzenia i każdy będzie mógł je obejrzeć na żywo w internecie. Do wyboru będzie kilka opcji i są to:

  • Zapis udostępniony na stronie internetowej producenta pod adresem apple.com/apple-events.
  • W aplikacji Apple TV.
  • Na kanale Apple w serwisie YouTube (link poniżej).

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu w Polsce i potrwa zapewne ponad godzinę. W międzyczasie sklep internetowy producenta zostanie wyłączony. Niedługo po konferencji zostanie przywrócony i wtedy zostaną udostępnione strony poświęcone nowym produktom. Wraz z cenami na poszczególne rynki.

Premiera smartfonów iPhone 18 Pro, Max i Duo

W trakcie wrześniowej konferencji Apple zobaczymy sporo nowych produktów. Najważniejszymi z nich są nowe telefony z iOS. W tym roku będą to trzy nowe modele: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max oraz składak Duo, który we wcześniejszych przeciekach pojawiał się pod nazwą z dopiskiem Ultra. Ostatecznie firma mogła zdecydować się na coś innego.

Na tym nie koniec i w trakcie wydarzenia zobaczymy więcej nowości. Spodziewamy się, że będą to:

  • Smartwatche Apple Watch series 12
  • Smartwatch Apple Watch Ultra 4
  • Nowe Apple TV 4K z chipem A19
  • Głośnik HomePod Mini 2
  • Słuchawki bezprzewodowe AirPods 5

Być może zobaczymy coś jeszcze, ale wymienione wyżej produkty wydają się najbardziej prawdopodobne. Raczej nie spodziewajmy się nowych komputerów Mac. Na te urządzenia poczekamy dłużej.

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