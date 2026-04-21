Seria Oppo Find X9 została wprowadza na rynek kilka miesięcy temu. Teraz do jej grona dołącza najmocniejszy zawodnik, którym jest smartfon Oppo Find X9 Ultra. To potężny flagowiec z rozbudowanym aparatem fotograficznym. Ile kosztuje to urządzenie i co ma do zaoferowania?

Polska przedsprzedaż Oppo Find X9 Ultra, a ceny?

Oppo Find X9 Ultra to smartfon z półki premium i jak nietrudno się domyślić, takie będą też jego ceny. Cennik w Polsce nie jest na razie znany i mamy poznać go wkrótce, ale tanio nie będzie i w międzyczasie warto zobaczyć, jak wyglądają ceny u konkurencji. Telefon będzie rywalizować o klientów m.in. z następującymi modelami, których ceny prezentują się następująco.

Kiedy ruszy polska przedsprzedaż? Ma to nastąpić 29 kwietnia. Na start klienci otrzymają w prezencie trzymiesięczną subskrypcję usługi Google AI Pro, która obejmuje dostęp do różnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji czy miejsca w chmurze. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że wtedy zostanie ujawniona także promocyjna oferta cenowa. Do wyboru w Polsce będą dwa kolory obudowy - Tundra Umber (czarny) i Canyon Orange (pomarańczowy).

Smartfon Oppo Find X9 Ultra ma potężny aparat fotograficzny

Oppo Find X9 Ultra to fotoflagowiec, a więc smartfon z półki premium skierowany do fanów fotografowania. Telefon otrzymał aparat fotograficzny o wielu możliwościach, a dla najbardziej wymagających klientów producent przygotował specjalny zestaw Hasselblad Earth Explorer Kit, który rozszerza dostępne opcje.

Aparat fotograficzny Oppo Find X9 Ultra składa się z czterech obiektywów. Producent zdecydował się na następujący system kamer.

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem przysłony f/1.5 i OIS oraz PDAF połączony z 200-megapikselowym sensorem Sony LYTIA 901 o rozmiarze 1/1,12 cala.

Teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x i OIS współpracujący z 200-megapikselowym czujnikiem 1/1,28 cala.

Drugi teleobiektyw peryskopowy z zoomem 10x i OIS połączony z 50-megapikselowym sensorem.

Obiektyw ultraszerokokątny (120˚) z PDAF współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem.

Przednia kamera do selfie została połączona z 50-megapikselowym sensorem. Taki zestaw na papierze wygląda naprawdę imponująco. W przypadku nagrywania filmów producent chwali się m.in. 10-bitowym wideo, obsługą formatu Dolby Vision oraz HDR czy jakością 8K przy 30 fps.

Specyfikacja techniczna Oppo Find X9 Ultra obejmuje chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Oppo Find X9 Ultra to potężny flagowiec, który otrzymał najnowszy chip Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium, czyli procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. To bardzo mocny układ, który oferuje o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność w porównaniu do poprzednika. Duży zysk widać przede wszystkim w trakcie przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Wspomniany Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagany jest w nowym telefonie przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie moduły LPDDR5x. Na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 4.1. Urządzenie nie ma jednak czytnika kart pamięci microSD, co jednak w tej półce cenowej dziś już nie powinno dziwić.

Pojemna bateria z szybkim ładowaniem i duży ekran AMOLED-owy

Oppo Find X9 Ultra pod obudową skrywa baterię o pojemności 7050 mAh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 100 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to maksymalnie 50 W. Poza tym nie zabrakło wsparcia dla ładowania zwrotnego o mocy 10 W, co odbywa się drogą bezprzewodową.

Ekran to 6,82-calowy panel AMOLED-owy LTPO o rozdzielczości QHD+ (1440 × 3120 pikseli) oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna sięga 2200 nitów, a szczytowo może to być nawet 3600 nitów. Ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością do 2160 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Pod wyświetlaczem producent schował czytnik linii papilarnych.

Nowy smartfon marki Oppo obsługuje też Wi-Fi 7, ma NFC i Bluetooth 5.4 oraz stereofoniczne głośniki, ale nie znajdziemy tu klasycznego złącza audio 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką, którą jest ColorOS 16. Wraz z nową wersją firma dodała kilka użytecznych nowości, w tym nowe narzędzia AI i nie tylko.

Zestaw Hasselblad Earth Explorer Kit

Hasselblad Earth Explorer Kit to specjalny zestaw z dodatkami dla smartfona Oppo Find X9 Ultra, który kierowany jest do najbardziej wymagających klientów. W przeciwieństwie do Vivo, Oppo zdecydowało się na pojedynczy telekonwerter, który plasuje się dokładnie pośrodku wśród dwóch obiektywów konkurenta o ogniskowej 300 mm.

Zestaw Hasselblad Earth Explorer Kit obejmuje etui ze zintegrowanym uchwytem, różnymi elementami do sterowania i przyciskiem migawki. Następnie mamy filtr do zamontowania obiektywu 300 mm na telefonie, osłonę przeciwsłoneczną obiektywu i zaślepkę, kołnierz na obiektyw oraz dedykowany pasek.

Cena zapewne nie będzie niska. Dla porównania podobne akcesoria dla konkurencyjnego modelu Vivo X300 Ultra wyceniono na 2699 złotych, ale kupując go w ramach oferty na start z telefonem można sporo zaoszczędzić. U Oppo pewnie będzie podobnie.

Warto dodać, że dziś odbyła się także globalna premiera nowego smartwatcha marki, czyli zegarka Oppo Watch X3. Jego cena w Europie została ustalona na 379 euro. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w Polsce zapłacimy około 1,6 tys. złotych.

