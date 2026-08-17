Premiera Oppo Reno 16, 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G w Polsce. Znamy ceny

W skrócie W Polsce zadebiutowały cztery smartfony z serii Oppo Reno 16, a ceny urządzeń rozpoczynają się od 2499 złotych w zależności od wybranego modelu i specyfikacji.

Przedsprzedaż telefonów startuje 17 sierpnia, a klienci mogą liczyć na zwroty gotówki w ramach cashbacku, co znacząco obniża efektywną cenę nowych smartfonów.

Oprócz telefonów producent wprowadził akcesorium Oppo Bubble, które pozwala na zdalną obsługę urządzenia i kosztuje 499 złotych, lub 299 złotych w ofercie na start.

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Seria Oppo Reno 16 5G debiutuje w Polsce i ponownie do sprzedaży w kraju trafiają cztery smartfony. Poza podstawowym modelem są to Oppo Reno 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G. Ile zapłacimy za nowe urządzenia?

Ceny smartfonów Oppo Reno 16, 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G w Polsce

Nowe smartfony są droższe od poprzedników. Koszty produkcji telefonów rosną i przekłada się to na większe wydatki dla klientów. Nie inaczej jest w przypadku nowych urządzeń marki Oppo. Cennik na polski rynek widoczny jest niżej.

Oppo Reno16 Pro 5G (12/512 GB) - 3799 złotych

Oppo Reno16 5G (8/512 GB) - 3299 złotych

Oppo Reno16 5G (8/256 GB) - 2999 złotych

Oppo Reno16 FS 5G (8/512 GB) - 2799 złotych

Oppo Reno16 F 5G (8/256 GB) - 2499 złotych

Przedsprzedaż telefonów rusza 17 sierpnia i potrwa do 26 sierpnia. W ramach tej oferty będzie można liczyć na zniżki czy cashback.

Oppo Reno16 Pro 5G - 400 zł zwrotu (efektywna cena: 3399 złotych zamiast 3799 złotych);

Oppo Reno16 5G 8/512 GB - 400 zł zwrotu (efektywna cena: 2899 złotych zamiast 3299 złotych);

Oppo Reno16 5G 8/256 GB - 400 zł zwrotu (efektywna cena 2599 złotych zamiast 2999 złotych);

Oppo Reno16 FS 5G - 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2549 złotych zamiast 2799 złotych);

Oppo Reno16 F 5G - 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2249 złotych zamiast 2499 złotych).

Od 27 sierpnia do 20 września będzie dostępna dodatkowa oferta, gdzie będzie można liczyć na zwrot w wysokości 200 lub 300 złotych (w zależności od kupionego modelu).

Oczywiście warto rozejrzeć się także za produktami konkurencji. Na przykład modele z serii Redmi Note 15 Pro są obecnie tańsze. Spadły także ceny zeszłorocznych modeli z serii Oppo Reno 15.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 16 Pro 5G

Oppo Reno 16 Pro 5G to najmocniejsza propozycja z całej czwórki telefonów. Urządzenie ma 6,32-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K, odświeżaniem obrazu w 144 Hz, a jasność maksymalna sięga 3600 nitów. Pod obudową umieszczono procesor Mediatek Dimensity 8550 Super, którego najmocniejszy rdzeń CPU pracuje z częstotliwością 3,4 GHz. GPU to Mali-G720 MC8.

Smartfon na polskim rynku dostępny jest w konfiguracji sprzętowej z 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W.

Smartfon Oppo Reno 16 Pro 5G. Oppo materiały prasowe

Aparat fotograficzny Oppo Reno 16 Pro 5G ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.8 połączono z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy oraz kamera ultraszerokokątna współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Przedni aparat umożliwia robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Oczywiście Oppo nie zapomniało o różnych opcjach z zakresu sztucznej inteligencji, które ułatwiają fotografowanie czy późniejszą obróbkę zdjęć. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS 16.

Smartfon Oppo Reno 16 5G niemal jak model Pro

Podstawowy model z serii Oppo Reno 16 to propozycja dla użytkowników, którzy szukają mocnego oraz funkcjonalnego smartfona za około 3 tys. złotych, a nie przesadnie drogiego urządzenia. Telefon ma 6,32-calowy ekran o rozdzielczości 2640 × 1216 pikseli i jasności sięgającej 1800 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością do 120 Hz.

Aparat fotograficzny telefonu Oppo Reno 16 5G ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Podobnie jest w przypadku przedniej kamery do selfie. Natomiast kamera ultraszerokokątna też została połączona z 50-megapikselowym czujnikiem.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 6700 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Procesor to Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, który wspomagany jest przez 8 GB lub 12 pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Smartfony Oppo Reno 16 F i FS 5G dla mniej wymagających

Najtańsze dwa modele z serii to Oppo Reno 16 F oraz FS 5G. Telefony opracowano z myślą o mniej wymagających użytkownikach. Co oferują te telefony?

Smartfon Oppo Reno 16 F 5G ma 6,57-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna HBM sięga 1400 nitów. Energię dostarcza bateria o pojemności 7000 mAh, która również wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W.

Smartfon Oppo Reno 16 FS 5G. Oppo materiały prasowe

Aparat fotograficzny telefonu ma główny obiektyw oraz teleobiektyw połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy z GPU Arm Mali-G615. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

Oppo Reno 16 FS 5G to najtańsza propozycja z czterech nowych smartfonów. Urządzenie pod pewnymi względami podobne jest do modelu z dopiskiem F w nazwie. Znajdziemy tu ten sam ekran czy zestaw aparatów fotograficznych oraz procesor.

Bateria w modelu Oppo Reno 16 FS 5G ma pojemność 6500 mAh, ale wspiera tylko ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 45 W. Urządzenie dostępne jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej mającej 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x.

Akcesorium Oppo Bubble i polska cena

Wraz ze smartfonami z serii Reno 16 5G zaprezentowano także nowość o nazwie Oppo Bubble. To ciekawe akcesorium, którego nie było dotychczas na rynku. Niewielki gadżet umożliwia uzyskanie podglądu z aparatu fotograficznego oraz zdalną obsługę telefonu w zasięgu do 10 metrów.

Tag Oppo Bubble. Oppo materiały prasowe

Oppo Bubble jest też wstanie wyświetlać ruchome zdjęcia czy krótkie materiały filmowe. Na jednym ładowaniu gadżet może pracować nawet 21 godzin i pełnić rolę zawieszki czy taga.

Polska cena Oppo Bubble została ustalona na poziomie 499 złotych, ale w ramach specjalnej oferty na start gadżet będzie można kupić za 299 złotych. Akcesorium współpracuje z telefonami pracującymi pod kontrolą Androida z ColorOS 16.1, ale również z iPhone'ami z systemem iOS 15 lub nowszym.



