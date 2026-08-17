Premiera Oppo Reno 16, 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G w Polsce. Znamy ceny

W skrócie
- W Polsce zadebiutowały cztery smartfony z serii Oppo Reno 16, a ceny urządzeń rozpoczynają się od 2499 złotych w zależności od wybranego modelu i specyfikacji.
- Przedsprzedaż telefonów startuje 17 sierpnia, a klienci mogą liczyć na zwroty gotówki w ramach cashbacku, co znacząco obniża efektywną cenę nowych smartfonów.
- Oprócz telefonów producent wprowadził akcesorium Oppo Bubble, które pozwala na zdalną obsługę urządzenia i kosztuje 499 złotych, lub 299 złotych w ofercie na start.
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Seria Oppo Reno 16 5G debiutuje w Polsce i ponownie do sprzedaży w kraju trafiają cztery smartfony. Poza podstawowym modelem są to Oppo Reno 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G. Ile zapłacimy za nowe urządzenia?
Ceny smartfonów Oppo Reno 16, 16 Pro, 16 F i 16 FS 5G w Polsce
Nowe smartfony są droższe od poprzedników. Koszty produkcji telefonów rosną i przekłada się to na większe wydatki dla klientów. Nie inaczej jest w przypadku nowych urządzeń marki Oppo. Cennik na polski rynek widoczny jest niżej.
- Oppo Reno16 Pro 5G (12/512 GB) - 3799 złotych
- Oppo Reno16 5G (8/512 GB) - 3299 złotych
- Oppo Reno16 5G (8/256 GB) - 2999 złotych
- Oppo Reno16 FS 5G (8/512 GB) - 2799 złotych
- Oppo Reno16 F 5G (8/256 GB) - 2499 złotych
Przedsprzedaż telefonów rusza 17 sierpnia i potrwa do 26 sierpnia. W ramach tej oferty będzie można liczyć na zniżki czy cashback.
- Oppo Reno16 Pro 5G - 400 zł zwrotu (efektywna cena: 3399 złotych zamiast 3799 złotych);
- Oppo Reno16 5G 8/512 GB - 400 zł zwrotu (efektywna cena: 2899 złotych zamiast 3299 złotych);
- Oppo Reno16 5G 8/256 GB - 400 zł zwrotu (efektywna cena 2599 złotych zamiast 2999 złotych);
- Oppo Reno16 FS 5G - 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2549 złotych zamiast 2799 złotych);
- Oppo Reno16 F 5G - 250 zł zwrotu (efektywna cena: 2249 złotych zamiast 2499 złotych).
Od 27 sierpnia do 20 września będzie dostępna dodatkowa oferta, gdzie będzie można liczyć na zwrot w wysokości 200 lub 300 złotych (w zależności od kupionego modelu).
Oczywiście warto rozejrzeć się także za produktami konkurencji. Na przykład modele z serii Redmi Note 15 Pro są obecnie tańsze. Spadły także ceny zeszłorocznych modeli z serii Oppo Reno 15.
Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 16 Pro 5G
Oppo Reno 16 Pro 5G to najmocniejsza propozycja z całej czwórki telefonów. Urządzenie ma 6,32-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K, odświeżaniem obrazu w 144 Hz, a jasność maksymalna sięga 3600 nitów. Pod obudową umieszczono procesor Mediatek Dimensity 8550 Super, którego najmocniejszy rdzeń CPU pracuje z częstotliwością 3,4 GHz. GPU to Mali-G720 MC8.
Smartfon na polskim rynku dostępny jest w konfiguracji sprzętowej z 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W.
Aparat fotograficzny Oppo Reno 16 Pro 5G ma trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.8 połączono z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy oraz kamera ultraszerokokątna współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Przedni aparat umożliwia robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli.
Oczywiście Oppo nie zapomniało o różnych opcjach z zakresu sztucznej inteligencji, które ułatwiają fotografowanie czy późniejszą obróbkę zdjęć. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS 16.
Smartfon Oppo Reno 16 5G niemal jak model Pro
Podstawowy model z serii Oppo Reno 16 to propozycja dla użytkowników, którzy szukają mocnego oraz funkcjonalnego smartfona za około 3 tys. złotych, a nie przesadnie drogiego urządzenia. Telefon ma 6,32-calowy ekran o rozdzielczości 2640 × 1216 pikseli i jasności sięgającej 1800 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością do 120 Hz.
Aparat fotograficzny telefonu Oppo Reno 16 5G ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Podobnie jest w przypadku przedniej kamery do selfie. Natomiast kamera ultraszerokokątna też została połączona z 50-megapikselowym czujnikiem.
Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 6700 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Procesor to Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, który wspomagany jest przez 8 GB lub 12 pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.
Smartfony Oppo Reno 16 F i FS 5G dla mniej wymagających
Najtańsze dwa modele z serii to Oppo Reno 16 F oraz FS 5G. Telefony opracowano z myślą o mniej wymagających użytkownikach. Co oferują te telefony?
Smartfon Oppo Reno 16 F 5G ma 6,57-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna HBM sięga 1400 nitów. Energię dostarcza bateria o pojemności 7000 mAh, która również wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W.
Aparat fotograficzny telefonu ma główny obiektyw oraz teleobiektyw połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.
Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy z GPU Arm Mali-G615. Chip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.
Oppo Reno 16 FS 5G to najtańsza propozycja z czterech nowych smartfonów. Urządzenie pod pewnymi względami podobne jest do modelu z dopiskiem F w nazwie. Znajdziemy tu ten sam ekran czy zestaw aparatów fotograficznych oraz procesor.
Bateria w modelu Oppo Reno 16 FS 5G ma pojemność 6500 mAh, ale wspiera tylko ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 45 W. Urządzenie dostępne jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej mającej 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x.
Akcesorium Oppo Bubble i polska cena
Wraz ze smartfonami z serii Reno 16 5G zaprezentowano także nowość o nazwie Oppo Bubble. To ciekawe akcesorium, którego nie było dotychczas na rynku. Niewielki gadżet umożliwia uzyskanie podglądu z aparatu fotograficznego oraz zdalną obsługę telefonu w zasięgu do 10 metrów.
Oppo Bubble jest też wstanie wyświetlać ruchome zdjęcia czy krótkie materiały filmowe. Na jednym ładowaniu gadżet może pracować nawet 21 godzin i pełnić rolę zawieszki czy taga.
Polska cena Oppo Bubble została ustalona na poziomie 499 złotych, ale w ramach specjalnej oferty na start gadżet będzie można kupić za 299 złotych. Akcesorium współpracuje z telefonami pracującymi pod kontrolą Androida z ColorOS 16.1, ale również z iPhone'ami z systemem iOS 15 lub nowszym.