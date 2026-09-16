Premiera Samsung Galaxy A08. Znamy ceny i specyfikację smartfona

W skrócie Samsung Galaxy A08 zadebiutował na wybranych rynkach, a w Polsce jego cena powinna wynieść poniżej tysiąca złotych. Do wyboru są kolory srebrny, zielony oraz ciemnoniebieski.

Smartfon posiada 6,7-calowy ekran LCD, baterię 6000 mAh z ładowaniem 25 W oraz procesor MediaTek Helio G99. Pamięć RAM wynosi 4 GB, a miejsce na dane rozszerzysz kartą microSD.

Urządzenie wyposażono w podwójny aparat z główną matrycą 50 MP. Telefon obsługuje jedynie łączność w standardzie 4G i nie posiada modułu do obsługi nowoczesnych sieci 5G.

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Samsung Galaxy A08 to nowy smartfon, który debiutuje na wybranych rynkach. Wkrótce kupimy go także w Polsce, a ceny powinny być atrakcyjne. Zobaczmy, ile kosztuje to urządzenie oraz jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna.

Ceny smartfona Samsung Galaxy A08 i ile zapłacimy w Polsce

Cicha premiera smartfona Samsung Galaxy A08 odbyła się na wybranych rynkach i wśród nich jest Ukraina. Ceny telefonu w przypadku wersji z 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane zaczynają się od 10699 hrywien, czyli około 900 złotych.

Można więc zakładać, że smartfon Samsung Galaxy A08 pojawi się w Polsce za podobną kwotę. Nadal powinna to być cena poniżej bariery tysiąca złotych. Do wyboru są trzy kolory obudowy: srebrny, zielony oraz ciemnoniebieski.

Smartfon Samsung Galaxy A08 ma trzy kolory obudowy. Samsung materiały prasowe

Oczywiście można rozejrzeć się także za konkurencyjnymi modelami. Może to być na przykład Redmi Note 15 4G dostępny za mniej niż 800 złotych czy Oppo A6 Pro za około tysiąc złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A08

Nowy smartfon marki Samsung to tani model, a więc jego specyfikacja techniczna jest bardzo podstawowa. Największą zmianą w porównaniu do poprzednika wydaje się być zwiększenie pojemności baterii do 6000 mAh (o 20 proc.) ze wsparciem dla ładowarek o mocy 25 W.

Smartfon Samsung Galaxy A08 ma 6,7-calowy ekran LCD Infinity U o rozdzielczości HD+. Za obliczenia odpowiada tu dosyć prosty procesor MediaTek Helio G99 z 8 rdzeniami CPU oraz GPU Arm Mali-G57 MC2. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Dostępne miejsce na dane można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Samsung Galaxy A08 ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Druga kamerka to czujnik głębi 2 MP, a przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Urządzenie ma także czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką One UI.

Telefon waży 197 gramów. Warto dodać, że wbudowany modem zapewnia tylko łączność z sieciami 4G. Wsparcia dla 5G tu nie ma.