Premiera X500 Pro i X500 Pro Max. Kiedy w Polsce?

W skrócie Smartfony Vivo X500 Pro i X500 Pro Max zadebiutowały w Chinach, a ich polska premiera została zaplanowana na 27 października, kiedy poznamy ceny oraz szczegółową ofertę rynkową.

Nowe urządzenia marki Vivo wyposażono w układ MediaTek Dimensity 9600 Pro wykonany w litografii 2 nm oraz wysokiej klasy wyświetlacze OLED typu LTPO o jasności sięgającej 4400 nitów.

Oprócz serii X500 do Polski trafi składany smartfon Vivo X Fold 6, którego premiera odbędzie się 1 października, a oferta producenta poszerzy się także o nowe słuchawki audio.

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Vivo zaprezentowało dziś w Chinach smartfony z serii X500. Są to dwa nowe telefony, które wkrótce kupimy również na terenie Europy. Ponadto w drodze są inne produkty. Zobaczmy, co nowe sprzęty marki mają do zaoferowania.

Premiera Vivo X500 Pro oraz X500 Pro Max w Chinach i kiedy w Polsce?

Smartfony Vivo X500 Pro i X500 Pro Max w pierwszej kolejności debiutują w Chinach. Ceny nie są jeszcze znane, ale poznamy je dosłownie za chwilę. W pierwszej kolejności ruszy sprzedaż na terenie Państwa Środka.

Każdy z nowych telefonów dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych obudowy. Są to Sunny White, Starry Gray, Moonlit Black oraz Sunset Orange. Szczególnie zjawiskowo wygląda ten ostatni.

Nowe smartfony będą konkurować o klientów z innymi modelami skierowanymi m.in. do miłośników mobilnej fotografii. Dlatego warto sprawdzić ceny telefonów konkurencji. na przykład Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny już od około 5 tys. złotych. Natomiast za Xiaomi 17 Ultra trzeba zapłacić od około 5,5 tys. złotych.

Smartfony Vivo X500 Pro i X500 Pro Max pojawią się również w Polsce, ale nastąpi to dopiero po koniec przyszłego miesiąca. Datą premiery jest 27 października. Wtedy mamy poznać polskie ceny oraz ofertę na start. Te na razie pozostają owiane tajemnicą.

Vivo X500 Pro i Max mają konkretny aparat fotograficzny

Smartfony Vivo X500 Pro i Max skierowane są do fanów mobilnej fotografii. Oba telefony wyposażono w aparaty fotograficzne o wielu możliwościach. Jednym z kluczowych elementów są nowe obiektywy ZEISS APO, które łączą wysoką rozdzielczość, duże matryce, zaawansowaną stabilizację obrazu oraz szybki autofokus.

W większym modelu Vivo X500 Pro Max producent zadecydował się na teleobiektyw ZEISS APO połączony z 200-megapikselowym sensorem z matrycą o rozmiarze 1/1,4 cala i ogniskowej odpowiadającej 85 mm. Zdecydowano się również na konkretny system stabilizacji obrazu CIPA 7.0 oraz wielostrefowy laserowy autofokus wykorzystujący aż 1536 punktów.

Dla fanów fotografowania szybko poruszających się obiektów przygotowano funkcję o nazwie AF Tracking Snapshot, która pozwala na rejestrowanie w maksymalnie 60 klatkach na sekundę.

Smartfony Vivo X500 Pro Max i Pro. Vivo materiały prasowe

W modelu Vivo X500 Pro bez dopisku Max teleobiektyw współpracuje z prostszym sensorem. Jest to 64-megapikselowy Sony LYTIA 610. Nie zabrakło też trybu 20× Long-Range Motion Snapshot.

Główny aparat fotograficzny (z obiektywem szerokokątnym) połączono z sensorem Sony LYTIA L910 o rozmiarze 1/1,28 cala. Wykorzystano tu również powłokę ZEISS T*.

Na uwagę zasługuje również nowy telekonwerter Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, zapewniający ekwiwalent ogniskowej 400 mm i 4,7-krotne powiększenie. Współpracuje on z modelem Pro Max i wykorzystuje układ optyczny Keplera oraz 15 soczewek ze szkła, które zapewniają wysoką przepuszczalność światła.

W przypadku obu modeli z serii Vivo X500 zapewniono wsparcie dla telekonwertera Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Oferuje on ekwiwalent ogniskowej 200 mm i 2,35-krotne powiększenie.

Potężny procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro

Smartfony Vivo X500 Pro oraz X500 Pro Max mają ten sam procesor. Marka zdecydowała się na nowy chip firmy MediaTek dla flagowców z Androidem. Jest to układ Dimensity 9600 Pro.

Procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro jest jednym z pierwszych w 2-nm litografii i składa się z ośmiu rdzeni CPU w zestawie 2+3+3. Są to dwa Arm C2-Ultra oraz po trzy Arm C2-Pro z różnym rozmiarem pamięci podręcznej drugiego poziomu. Nowy SoC zapewnia wsparcie dla kości RAM typu LPDDR6 oraz pamięci UFS 5.0. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G2 Ultra NX.

Układ MediaTek Dimensity 9600 Pro w nowych smartfonach wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Model Pro Max dostępny jest również w 1-terabajtowej opcji.

Pojemne baterie z szybkim ładowaniem i ekrany ZEISS Master Color Display

Vivo w smartfonach z serii X500 zdecydował się także na pojemne baterie, które zapewnią długi czas pracy. W modelu Pro Max jest to akumulator o pojemności 7800 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie FlashCharge o mocy 90 W oraz ładowarki bezprzewodowe o mocy do 40 W.

Bateria w mniejszym modelu Vivo X500 Pro ma pojemność 6510 mAh. Wsparcie dla obu typu ładowarek jest takie samo jak w telefonie z dopiskiem Max.

Oba nowe telefony marki Vivo mają wyświetlacze OLED-owe ZEISS Master Color Display. Są to wyświetlacze LTPO, które zapewniają wsparcie dla zmiennego odświeżania obrazu w zakresie od 1 do 144 Hz. Nie zabrakło też wsparcie dla formatu Dolby Vision oraz Ultra XDR.

W mniejszym telefonie umieszczono 6,36-calowy ekran o rozdzielczości 1,5 K. W modelu Vivo X500 Pro Max znajduje się 6,85-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+. W obu przypadkach jasność maksymalna osiąga 4400 nitów.

Polska premiera Vivo X Fold 6 i nowe produkty audio

Na serię X500 w Polsce poczekamy jeszcze kilka tygodni, ale już 1 października w kraju debiutuje inny nowy telefon. To składany smartfon Vivo X Fold 6. W Chinach urządzenie ogłoszono w czerwcu. Już na dniach będzie je można kupić w rodzimych sklepach.

Składany smartfon Vivo X Fold 6. Vivo materiały prasowe

Vivo X Fold 6 ma rozkładany ekran OLED-owy o przekątnej 8,02 cala oraz rozdzielczości 2K+ i dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 6,51 cala na jednej z połówek obudowy. Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Dimensity 9500. Telefon ma również aparat fotograficzny, którego główny obiektyw połączono z 200-megapikselowym sensorem Samsung HPB. Jest też wsparcie dla telekonwertera.

Przy okazji marka zapowiedziała nowe produkty audio. W Europie będzie można kupić słuchawki Vivo Buds Ultra oraz Vivo Headphone Studio.