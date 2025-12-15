Amazon Prime Video na tle konkurencji dotychczas wypadał bardzo atrakcyjnie. Zwłaszcza w przypadku zakupu planu rocznego i dzięki temu platforma mogła się cieszyć tytułem "najtańszego streamingu". Mowa oczywiście o porównaniu z innymi gigantami rynku. Teraz zapłacimy więcej, bo ceny w Polsce zostały podniesione.

Nowe ceny Amazon Prime Video w Polsce

Amazon Prime Video od czterech lat dostępny był w tych samych atrakcyjnych cenach. Miesięczny dostęp kosztował 10,99 złotych. Natomiast plan roczny zaledwie 49 złotych. Teraz ceny wzrosły i w kraju zapłacimy następujące kwoty:

Subskrypcja miesięczna - 15,50 złotych

Plan roczny - 69 złotych

Ceny zostały więc podniesione o kilkadziesiąt proc. Co nie zmienia faktu, że na tle konkurencji nadal pozostają na bardzo atrakcyjnym poziomie.

Amazon Prime Video to nadal najtańszy streaming

Mimo podwyżek cen Amazon Prime Video w porównaniu z konkurencją nadal zasługuje na miano najtańszego streamingu. Dostęp do HBO Max, Disney+, Netfliksa, Canal+ Online czy Apple TV za około 15 złotych miesięcznie nie jest możliwy (z wyjątkiem okresów promocyjnych). W ujęciu rocznym subskrypcja wypada na tle konkurencji jeszcze lepiej. Rozbicie kwoty 69 złotych na 12 daje nam niespełna 6 złotych/miesiąc, a przecież to nie tylko platforma z wideo.

Pamiętajmy również, że w cenie otrzymuje nie tylko dostęp do platformy Prime Video z filmami i serialami. Firma oferuje w ramach subskrypcji znacznie więcej. Są to m.in. darmowa dostawa towarów kupionych na Amazon.pl czy usługa do gier Amazon Luna.

O podwyżkach Amazon Prime Video w Polsce mówiono już od jakiegoś czasu. Usługa w naszym kraju była dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie. Dla porównania roczny abonament w Niemczech był blisko 10 razy droższy, bo kosztuje 89,99 euro, czyli niespełna 400 złotych.

Nowy cennik zacznie obowiązywać wkrótce i dotknie oczywiście także dotychczasowych subskrybentów. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zacznie obowiązywać obecnych abonentów. Dziś zapowiedź dotyczy tych nowych.

