W skrócie Aplikacja Prime Video wprowadza pionowe filmy w wersji mobilnej, podobnie jak wcześniej Netflix i Disney+, aby lepiej wykorzystać ekrany smartfonów.

Sekcja o nazwie Klipy umożliwia użytkownikom oglądanie krótkich filmów, polubienie ich, zapisywanie na liście oraz udostępnianie znajomym, a także bezpośrednie przejście do pełnej wersji produkcji.

Nowa funkcja początkowo trafia do aplikacji mobilnej w Stanach Zjednoczonych, a szersze wdrożenie globalne planowane jest na lato.

Amazon nie pozostał obojętny na trendy i wprowadza do aplikacji mobilnej Prime Video rozwiązanie, które najpierw dostał Disney+, a niedawno Netflix wraz z sekcją o nazwie Klipy. Tak, to pionowe wideo, które zostały spopularyzowane przez TikToka.

Pionowe filmy w aplikacji mobilnej Prime Video

Amazon idzie w ślady Disneya oraz Netfliksa i również wprowadza do własnej platformy pionowe filmy. Sekcja nazywa się "Klipy", czyli tak samo, jak u konkurenta i będzie dostępna w aplikacji mobilnej Prime Video.

Sekcja znajduje się nieco niżej na głównej stronie Prime Video i ma postać karuzeli. Dotknięcie wybranego elementu spowoduje uruchomienie pełnoekranowego odtwarzacza w formacie pionowym. Amazon chce w ten sposób promować własne produkcje oryginalne oraz inne treści. Z poziomu każdego klipu można:

Uruchomić, wypożyczyć lub kupić pełną produkcję

Polubić film czy serial

Zapisać treść na liście obserwowanych

Udostępnić wideo znajomym

Amazon wyjaśnia, że użytkownik po udaniu się do strefy z klipami może liczyć za każdym razem na nowe treści, które będą dobierane przez algorytmy na podstawie historii oglądania. Firma testowała taki format treści już wcześniej (z rozgrywkami NBA), a teraz udostępnia go szerzej.

Funkcja w pierwszej kolejności trafia do aplikacji Prime Video na Androida, iOS i tablety Fire w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zobaczymy ją w Polsce? Pewnie latem, bo wtedy ma odbyć się szersze wdrożenie na światowych rynkach.

Disney+ i Netflix wprowadziły pionowe filmy wcześniej

Najpierw do TikToka zbliżył się Disney+, który to pierwszy postanowił wprowadzić pionowe filmy do własnej aplikacji na telefony. Mowa o funkcji Verts zapowiedzianej w marcu. Natomiast Netflix zrobił to przy okazji odświeżenia aplikacji mobilnej, którą zaprezentowano pod koniec kwietnia.

Giganci rynku streamingowego tłumaczą, że taki format treści pozwala lepiej wykorzystać ekrany smartfonów. Celem jest oczywiście serwowanie krótkich filmików, które mają zachęcać do oglądania pełnych wersji produkcji w poszczególnych platformach.

