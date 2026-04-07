Problem z pralkami Samsunga z AI. Po aktualizacji przestały prać

W skrócie Po aktualizacji oprogramowania w pralko-suszarkach Samsung Bespoke AI zniknęła funkcja prania, pozostawiając użytkowników bez podstawowej funkcjonalności urządzenia.

Problem został zgłoszony na forach wsparcia technicznego Samsunga oraz na Reddit, a użytkownicy próbują radzić sobie sami, resetując urządzenia do ustawień fabrycznych lub odłączając je od zasilania.

Samsung potwierdził istnienie błędu i jeszcze nie udostępnił oficjalnej poprawki, a eksperci zalecają wstrzymanie się z instalacją aktualizacji do czasu jej wydania.

Inteligentna pralka Samsunga przestała prać po aktualizacji

Technologia smart ma z założenia ułatwiać codzienne obowiązki. Doświadczenie pokazuje jednak, że w złożonych urządzeniach jest więcej potencjalnych rzeczy do zepsucia, a gdy wszystko opiera się na zaawansowanych technologiach cyfrowych, rośnie ryzyko błędów, które w ogóle nie miałyby racji bytu w prostszych konstrukcjach opartych na częściach mechanicznych i analogowych. Mogli się o tym przekonać rowerzyści, kierowcy samochodów, właściciele inteligentnych odkurzaczy, a ostatnio także użytkownicy inteligentnych pralek.

Użytkownicy wszechstronnych pralko-suszarek z serii Samsung Bespoke AI Combo po zainstalowaniu ostatniej aktualizacji oprogramowania, zamiast dostać ulepszenia, zostali pozbawieni podstawowej funkcji tych urządzeń, czyli prania. Problem zdobył rozgłos na forach wsparcia technicznego Samsunga oraz w serwisie Reddit. Z relacji poszkodowanych wynika, że po zaakceptowaniu komunikatu o dostępnej aktualizacji interfejs urządzenia uległ awarii.

W miejscu, gdzie dotychczas znajdowało się menu "Więcej cykli", pozwalające na wybór odpowiedniego programu prania, pojawiło się puste pole. Co ciekawe, usterka zdaje się wybiórcza - funkcja suszenia w wielu przypadkach pozostała nienaruszona, podczas gdy moduł odpowiedzialny za pranie stał się całkowicie nieaktywny i niedostępny w interfejsie.

Problemy ze sprzętem smart home. Komu to potrzebne?

Gdy inteligentne pralki Samsunga przestały działać, na nowo rozgorzały dyskusje na temat ryzyka związanego z postępującą cyfryzacją sprzętów AGD. W przypadku systemów operacyjnych na smartfonach czy komputerach PC drobne błędy po aktualizacjach są niemal codziennością, a te poważniejsze mogą prowadzić do wielogodzinnych lub nawet dłuższych paraliżów, które narażają firmy na ogromne straty finansowe, a użytkowników domowych - na frustrację czy ostatecznie utratę niezabezpieczonych danych.

W przypadku drogiego i niezbędnego w każdym gospodarstwie domowym sprzętu, jakim jest pralka, każda awaria systemu staje się dla domowników poważnym problemem logistycznym, który mógł wymusić podróż do pralni lub znajomych w celu uprania odzieży. Przypadek ten przypomniał również o wcześniejszych kontrowersjach związanych z inteligentnymi urządzeniami Samsunga, takimi jak wyświetlanie reklam na ekranach lodówek.

W świetle tych incydentów, jak i potencjalnych możliwości utrudnienia życia użytkownikom, rodzi się pytanie, czy i komu właściwie potrzebne są inteligentne wersje urządzeń AGD. Nie można oczywiście wykluczyć wygody, mobilnej obsługi czy dostępności do statystyk dla osób, którym na tym zależy. Jednak z drugiej strony narażenie na ryzyko błędów czy naruszenia prywatności, których nie jest w stanie doświadczyć klasyczna lodówka, odkurzacz czy automat piorący, może w przypadku wielu osób przemawiać na korzyść prostszych i tańszych urządzeń bez sztucznej inteligencji, ekranów dotykowych, kamer, mikrofonów i innych wodotrysków.

Użytkownicy znaleźli doraźny sposób na zażegnanie usterki

Co dalej z awarią pralek Bespoke AI? Obecnie poszkodowani właściciele radzą sobie na własną rękę, stosując doraźne rozwiązania, które wymagają sporo cierpliwości. Według raportów użytkowników przywrócenie sprawności urządzenia bywa możliwe po wykonaniu serii wielokrotnych resetów do ustawień fabrycznych lub po całkowitym odłączeniu pralki od zasilania w celu wymuszenia ponownego uruchomienia procesów systemowych. Niektórzy zauważyli również, że pomocna może być zmiana motywu graficznego wyświetlacza.

Koreański gigant technologiczny potwierdził, że jest świadomy zaistniałego błędu. Oficjalna łatka naprawcza nie została jeszcze udostępniona, a dokładna liczba dotkniętych problemem osób nie jest znana. Eksperci i sami użytkownicy zalecają, by posiadacze modeli z serii Bespoke AI, którzy jeszcze nie pobrali nowej wersji oprogramowania, wstrzymali się z aktualizacją do czasu wydania stabilnej poprawki przez producenta.

Cały ten incydent stanowi wyraźne (i nie pierwsze już zresztą) ostrzeżenie, że wraz z coraz inteligentniejszym sprzętem użytkownicy potrzebują coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych systemów ich aktualizacji.

© 2026 Associated Press