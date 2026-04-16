W skrócie Program lojalnościowy Moje IC PKP Intercity rusza 22 kwietnia i wymaga rejestracji w systemie e-IC 2.0 lub aplikacji mobilnej dla osób powyżej 16 roku życia.

Uczestnicy będą zbierać punkty wymienne na zniżki przy zakupie biletów, gdzie 1 punkt to 1 grosz, a za każdą wydaną złotówkę przyznawane są 4 punkty; startowy bonus to 250 punktów.

Punkty można dodatkowo zdobyć, wypełniając pola dotyczące daty urodzenia, celu podróży czy preferowanej kategorii pociągu, a ich ważność wynosi dwa lata.

PKP Intercity już wkrótce uruchomi program lojalnościowy o nazwie Moje IC. Prace nad nim trwają od miesięcy i na dniach odbędzie się start. Tymczasem już teraz możemy zapoznać się z jego regulaminem, gdzie zawarto kilka ciekawych informacji związanych z uczestnictwem.

Regulamin Moje IC ujawnia zasady programu PKP Intercity

PKP Intercity udostępniło regulamin Moje IC. Z jego treści dowiadujemy się, że uczestnicy programu lojalnościowego będą mogli zbierać specjalne punkty, które następnie będzie można wymienić na zniżki. Po przystąpieniu każdy otrzyma na start 250 punktów.

Wspomniane punkty mają ważność i ich termin upływa po dwóch latach. Będzie je można wymieniać na zniżki na bilety, gdzie 1 punkt = 1 grosz. To oznacza, że chcąc uzyskać bonus o wartości 100 złotych trzeba będzie posiadać na koncie aż 10 tys. punktów.

Otrzymanie dodatkowych punktów nie będzie łatwe, bo za każdą wydaną złotówkę można uzyskać tylko 4 punkty. Ponadto są one dodawane do konta po upływie terminu ważności biletu. Widać więc, że PKP Intercity chce uniknąć zwrotów.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać po wypełnieniu dodatkowych pól. Są to na przykład data urodzenia, cel podróży czy preferowana kategoria pociągu. To pozwoli na otrzymanie bonusu w wysokości 50 punktów.

Ponadto udział w programie lojalnościowym wymaga rejestracji w systemie e-IC 2.0 lub aplikacji mobilnej PKP Intercity. Moje IC przeznaczone jest dla użytkowników, którzy mają ukończone 16 lat.

Kiedy startuje program lojalnościowy Moje IC?

W regulaminie potwierdzono także datę premiery Moje IC. Program lojalnościowy PKP Intercity zostanie uruchomiony 22 kwietnia (środa). Uczestnictwo jest oczywiście dobrowolne. Warto jednak dodać, że rezygnacja oznacza brak możliwości ponownego przystąpienia przez rok. Ponadto zebrane na koncie punkty bezpowrotnie przepadają i nie będzie można ich odzyskać.

PKP Intercity planuje z czasem rozszerzyć Moje IC o dodatkowe bonusy. Pod uwagę bierze się m.in. zniżki na posiłki zakupione w wagonach WARS, ale początkowo takiej opcji nie będzie.

