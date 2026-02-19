Program znika z telewizji naziemnej. Klamka zapadła

Spis treści: KRRiT nie miała wyboru. Koniec koncesji ViDocTV Co dalej z MUX 8? Nowe miejsce na liście kanałów

Problemy nadawcy zaczęły się w lutym 2025 roku, kiedy operator Emitel wyłączył sygnał ViDocTV z powodu zaległości w opłatach za emisję. Sięgały one wtedy 5 mln złotych.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji zaprzestanie nadawania na okres dłuższy niż trzy miesiące może stanowić podstawę do odebrania koncesji. Choć nadawca wystąpił o przedłużenie tego czasu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie miała podstaw prawnych, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek. Na dodatek spółka Red Carpet TV ogłosiła upadłość.

ViDocTV zaczął nadawanie na multipleksie 8 w połowie marca 2024 roku. W jego ofercie znajdowały się takie programy, jak m.in. "Kabaret bez granic", "Dziesięć najlepszych", "Willy agent" czy popularna telenowela "Moda na sukces".

Wciąż dostępny jest ViDocTV1, którego nadawcą jest inna spółka, Red Carpet Media Group. Planowana jest zmiana nazwy kanału i profilu.

Obecnie na MUX-8 wolne są aż trzy miejsca, co teoretycznie otwiera drzwi dla nowych projektów telewizyjnych. O ich obsadzie decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Z listy kanałów dostępnych na MUX-8, poza ViDoc TV, zniknęły pod koniec grudnia 2025 Zoom TV oraz Metro, które obecnie dostępne są w kablówkach, na platformach satelitarnych i w streamingu.

Wyzwania związane z MUX-8 mają podłoże zarówno ekonomiczne, jak i technologiczne. Z jednej strony barierą dla nadawców są wysokie koszty emisji sygnału. Z drugiej strony sytuację komplikują ograniczenia techniczne, wynikające z faktu, że MUX-8 - w przeciwieństwie do pozostałych multipleksów - nadawany jest w paśmie VHF.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości programy z MUX-8 zostaną przeniesione na MUX-5, planowany ogólnopolski multipleks telewizji naziemnej w paśmie UHF. Choć częstotliwości dla niego są zarezerwowane, wciąż znajduje się on w fazie przygotowań.

