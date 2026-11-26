Spis treści: Black Friday to okres sprzyjający licznym manipulacjom cenowym Uwaga na fałszywe sklepy pojawiające się podczas Black Friday Uwaga na pułapki zastawiane w mediach społecznościowych i komunikatorach Presja czasu to jedna z pułapek zastawianych podczas Black Friday Dokonujemy płatności tylko poprzez sprawdzone systemy i unikamy przelewów

Black Friday, Black Weeks czy Czarny Piątek. Wszyscy znamy te hasła, którymi sklepy kuszą w listopadzie i chcą w ten sposób sprzedać nam własne produkty lub usługi. Nierzadko rzeczywiście można trafić na ciekawe promocje. To jednak czas, który sprzyja także oszustwom i różnego typu przekrętom, na które z pewnością warto uważać.

Black Friday to okres sprzyjający licznym manipulacjom cenowym

W trakcie szukania promocji możemy nierzadko natrafić na "okazje", gdzie kuszą nas i nęcą nawet kilkudziesięciu procentowymi obniżkami cen. Pytanie jednak: jak jest w rzeczywistości?

Załóżmy, że trafiamy na produkt, który można kupić za 150 złotych i obok widnieje przekreślona cena 300 złotych i dopisek "50 proc. obniżka". Skąd jednak mamy mieć pewność, że dany towar rzeczywiście jeszcze niedawno kosztował właśnie tyle, a nie jest to zwykła manipulacja?

W Polsce od jakiegoś czasu obowiązują wprowadzone w ramach dyrektywy Omnibus przepisy, które zobowiązują sprzedawców do informowania o najniższej cenie produktu z 30 dni przed obniżką. To rozwiązanie miało znacząco utrudnić proceder manipulowania cenami.

W rzeczywistości problem nie został całkowicie rozwiązany i powyższy przykład pokazuje, że z tego typu "promocjami" nadal można się spotkać. Nawet jeśli wcześniej produkt kosztował na przykład 200 złotych. Dlatego decydując się na zakup danego towary czy usługi warto skorzystać z popularnych porównywarek cenowych agregujących oferty różnych sklepów. To pozwoli na lepszą ocenę rzeczywistych cen różnych produktów.

Uwaga na fałszywe sklepy pojawiające się podczas Black Friday

Internauci cechują się przyzwyczajeniem do różnych marek i to samo dotyczy popularnych sklepów internetowych czy platform sprzedażowych. Doskonale wiedzą o tym oszuści. Dlatego w trakcie Black Friday należy zachować wzmożoną czujność. Dlaczego?

Czarnopiątkowe promocje sprzyjają oszustom, którzy w tym okresie tworzą fałszywe sklepy podszywające się pod te prawdziwe. Po co? Głównie w celu próby wyłudzania pieniędzy. Cyberprzestępcy pod przykrywką rozpoznawalnego sklepu tworzą nieprawdziwe oferty, które wydają się bardzo atrakcyjne. Załóżmy, że na przykład jest to nowy iPhone tańszy niż gdziekolwiek. Kusi, prawda? Problem jednak w tym, że hakerzy chcą w ten sposób wykraść dane kart płatniczych, a ofiara nigdy zamówionego produktu nie zobaczy. Co najwyżej zostanie okradziona z pieniędzy.

Dlatego należy zachować dużą czujność. Jeśli coś budzi nasze zastrzeżenia, nawet najmniejsze związane z autentycznością sklepu, to warto poszukać czegoś innego. Ponadto należy sprawdzać dokładnie cały adres URL na pasku przeglądarki internetowej. Nawet jeden zmieniony znak względem oryginału może już świadczyć o tym, że mamy do czynienia z oszustwem.

Uwaga na pułapki zastawiane w mediach społecznościowych i komunikatorach

Media społecznościowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem i pozwalają na szybkie docierania z informacją (lub też dezinformacją) do odbiorców. Oszuści o tym wiedzą i w trakcie Black Friday tworzą fałszywe promocje, których celem jest pozyskanie danych ofiar czy też kradzież pieniędzy.

Nierzadko krętacze będą kusić na łamach mediów społecznościowych promocjami, które nie będą miały konkurencji w rzeczywistości. Niskie ceny kuszą, ale tak naprawdę mogą dużo kosztować.

Często w cyberprzestępcy przy własnych "promocjach" dołączają linki, które mogą przekierowywać na fałszywe strony. Tam następnie zostanie podjęty właściwy atak, którego celem będzie kradzież pieniędzy (poprzez próby przejęcia informacji z kart płatniczych lub loginu i hasła do bankowości elektronicznej) czy danych osobowych. Pamiętajmy, aby tego typu informacje wprowadzać jedynie na zaufanych stronach.

Oszuści do rozsyłania własnych pułapek często wykorzystują także popularne komunikatory internetowe, jak na przykład WhatsApp. Pamiętajmy, aby nie ufać wiadomościom z ofertami, które otrzymujemy od nieznajomych. Nierzadko również będą to linki prowadzące na fałszywe strony, gdzie cyberprzestępcy będą próbowali nas okraść.

Presja czasu to jedna z pułapek zastawianych podczas Black Friday

Pewnie nie raz spotkaliście się z "promocją", która kończy się dosłownie za chwilę lub oferowane są "ostatnie sztuki". Przekreślona cena, duży rabat oraz zegar odliczający ostatnie godziny czy minuty do zakończenia oferty. W rzeczywistości jest to sprytna sztuczka, której celem jest zachęcenie nas do podjęcia natychmiastowych działań. Nie dajcie się omamić.

W takie sytuacji przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i wszystko zweryfikować. Najlepiej porównać ceny produktu czy usługi w innych miejscach w sieci i zdecydować, czy taka oferta na pewno jest korzystna. Często okaże się, że nie i lepiej zdecydować się na zakupy w innym miejscu.

Popularne sklepy internetowe stosują tego typu sztuczki od dawna. To jednak nie powinno przesłonić klientowi chłodnej oceny i kalkulacji.

Dokonujemy płatności tylko poprzez sprawdzone systemy i unikamy przelewów

W trakcie Black Friday oszuści będą próbowali okraść nas na różne sposoby. Jedną z najbardziej podejrzanych sytuacji powinno być to, że daną usługę czy produkt można opłacić jedynie tradycyjnym przelewem. To może być pułapka.

Najlepiej zdecydować się na dokonywanie płatności kartą lub z wykorzystaniem popularnych systemów do szybkich płatności. Przelew tradycyjny może być rozwiązaniem opcjonalnym. Jeśli jednak jest jedyną metodą na dokonanie płatności, to zdecydowanie powinno to spowodować zapalenie czerwonego światła.