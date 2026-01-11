Sam pomysł nie jest nowy, bo komputery w klawiaturze tworzono już kilkadziesiąt lat temu. Wiele osób z pewnością pamięta kultowego Commodore 64. Dziś żyjemy w czasach miniaturyzacji i takie urządzenia są znacznie mniejsze, czego przykładem jest HP EliteBoard G1a.

Klawiatura HP EliteBoard G1a to cały komputer z Windows 11

HP w trakcie targów CES 2026, które odbywają się w Las Vegas, prezentuje na własnym stoisku klawiaturę membranową o nazwie EliteBoard G1a. Jest ona smukła i pod jej obudową umieszczono cały komputer. W celu rozpoczęcia pracy trzeba tylko podłączyć zewnętrzny ekran.

HP HP EliteBoard G1a pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Klawiatura ma klawisz Copilot, który daje szybki dostęp do sztucznej inteligencji stworzonej przez Microsoft. Producent zdecydował się także na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w ramach standardów korporacyjnych.

Ceny nowego komputera schowanego w klawiaturze nie są na razie znane. Wiemy jednak, że HP planuje wprowadzić ten sprzęt na rynek w marcu 2026 r. Wraz z monitorem Series 7 Pro, który stworzono w roli kompana dla EliteBoard G1a.

Specyfikacja techniczna komputera HP EliteBoard G1a

Nowy komputer HP ma procesor AMD Ryzen AI-300 oraz układ graficzny Radeon 800M. Dzięki zintegrowanemu układowi NPU urządzenie oferuje wydajność w zakresie przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji na poziomie 50 TOPs.

Modularna budowa HP EliteBoard G1a ułatwia wymianę komponentów. HP materiały prasowe

Energię w komputerze może dostarczać także opcjonalna bateria o pojemności 32 Wh, co pozwoli na pracę bez źródła stałego zasilania. Klawiatura ma także czytnik linii papilarnych zgodny z funkcją Windows Hello. Całość waży tylko 750 gramów i została zamknięta w obudowie o grubości 12 mm.

HP chwali się również modularną budową nowej klawiatury. Dostęp do poszczególnych komponentów jest bardzo prosty, co ułatwia ich wymianę. Obudowa została wykonana w 75 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Ekran podłącza się z wykorzystaniem portu USB C. Warto dodać, że klawiatura została wyróżniona na targach CES 2026 nagrodą w kategorii innowacji.

