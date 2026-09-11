Przedsprzedaż iPhone 18 Pro i Max. Ceny, kiedy start i co warto wiedzieć?

W skrócie Przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro i Max rozpocznie się w sobotę 12 września o godzinie 14:00, a ich rynkowa premiera odbędzie się w piątek 18 września.

Ceny nowych modeli w Polsce wzrosły o co najmniej 500 złotych względem poprzednich generacji, co wynika z wyższych kosztów produkcji tych urządzeń przez Apple.

Ceny iPhone 18 Pro zaczynają się od 6299 złotych za wersję 256 GB, natomiast model iPhone 18 Pro Max w podstawowej konfiguracji kosztuje 6799 złotych.

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Apple zaprezentowało smartfony iPhone 18 Pro i Max w trakcie środowej konferencji. Rynkowy debiut odbędzie się w przyszły piątek, a tymczasem już w sobotę rusza przedsprzedaż telefonów. Co warto wiedzieć?

Kiedy przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Apple w trakcie środowej konferencji przekazało, że przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro oraz Max rozpocznie się w sobotę 12 września. W Polsce system rezerwacji zostanie uruchomiony o godzinie 14:00.

Z zamówieniami z pewnością warto będzie się pospieszyć. Pamiętajmy, że Apple na start ma ograniczoną liczbę telefonów i te w przeszłości dosyć szybko były wyprzedawane. W konsekwencji po kilku godzinach od uruchomienia przedsprzedaży czas realizacji zamówień na poszczególne wersje wydłużał się do nawet kilku tygodni. Tym razem może być podobnie.

Stąd też przed godziną 14:00 w sobotę z pewnością warto się przygotować, a więc wybrać odpowiedni telefon oraz jego wersję. Ewentualnie akcesoria i po uruchomieniu systemu jak najszybciej dodać je do koszyka oraz dokonać zamówienia.

Polskie ceny smartfonów iPhone 18 Pro i Max

Nowe telefony Apple są droższe od poprzednich generacji. Ceny w Polsce wzrosły o co najmniej 500 złotych, co jest efektem wyższych kosztów produkcji. Cennik dla naszego kraju prezentuje się następująco.

iPhone 18 Pro 256 GB - 6299 złotych

iPhone 18 Pro 512 GB - 7299 złotych

iPhone 18 Pro 1 TB - 9299 złotych

iPhone 18 Pro 2 TB - 12299 złotych

iPhone 18 Pro Max 256 GB - 6799 złotych

iPhone 18 Pro Max 512 GB - 7799 złotych

iPhone 18 Pro Max 1 TB - 9799 złotych

iPhone 18 Pro Max 2 TB - 12799 złotych

Można więc rzucić okiem na produkty konkurencji. Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny dziś już od około 5,5 tys. złotych. W podobnej cenie można zakupić fotoflagowca Xiaomi 17 Ultra.

Rynkowa premiera nowych iPhone'ów została zaplanowana na piątek 18 września. Tego dnia telefony trafią do sklepów i można będzie próbować je kupić również w ten sposób.