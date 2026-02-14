Niskoemisyjne pociągi to przyszłość i tego typu technologie rozwijane są także w kraju. Dobrym przykładem jest lokomotywa wodorowa SM42-6Dn opracowana przez firmę PESA Bydgoszcz. Polacy na tym projekcie nie poprzestaną. W planach jest budowa całego pociągu pasażerskiego z napędem wodorowym.

Pociąg wodorowy PESA Bydgoszcz wsparty finansowo przez NFOŚiGW

PESA Bydgoszcz idzie za ciosem i po sukcesie z lokomotywą SM42-6Dn, która odbywa testy także poza granicami naszego kraju, chce zbudować pasażerki pociąg wodorowy. Firma pozyskała na projekt fundusze od NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W piątek 13 lutego w siedzibie NFOŚiGW ul. Pańskiej 97 w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach ekologicznego projektu badawczo-rozwojowego. PESA Bydgoszcz pozyskała w ten sposób 36 157 326 złotych. Jest to część projektu o nazwie "Realizacja przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego dotyczącego opracowania i budowy demonstratora wodorowego pojazdu pasażerskiego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej" finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z obszaru "Wodoryzacja gospodarki".

Dzisiaj robimy kolejny krok w rozwoju kolejnictwa napędzanego wodorem w Polsce. Przeznaczamy ponad 36 mln zł na budowę prototypu pierwszego polskiego wodorowego pojazdu pasażerskiego

W ramach projektu PESA Bydgoszcz chce zbudować pierwszy w Polsce pasażerski pociąg wodorowy z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej. Pojazd będzie unikalny i polska firma chce przeznaczyć pozyskane środki na budowę prototypu. Poniżej wizualizacja składu.

Pierwszy pociąg wodorowy w Polsce typu HEMU

Pociąg wodorowy, który chce zbudować PESA Bydgoszcz, to pojazd wykorzystujący technologię HEMU (Hydrogen Electric Multiple Unit). Jednostka będzie miała do dyspozycji aż trzy źródła zasilania. Są to pantograf (energia z sieci trakcyjnej), ogniwo wodorowe i baterie.

Takie rozwiązanie zapewni pojazdowi szerokie zastosowanie. Będzie go można wykorzystać na dowolnych trasach kolejowych, które nie są zelektryfikowane. W Polsce jest to około 40 proc. infrastruktury. Ponadto pociąg wodorowy umożliwi zoptymalizowanie kosztów i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

Wspieramy projekt, który realnie przesuwa granice technologiczne polskiej kolei. To pierwsze w kraju rozwiązanie łączące napęd wodorowy z możliwością zasilania z sieci trakcyjnej

PESA Bydgoszcz inwestuje w rozwiązania wodorowe już od kilku lat, czego dobrym przykładem jest wspomniana lokomotywa manewrowa. Zainteresowanie nowym pojazdem wyraziły już Koleje Dolnośląskie, które w zeszłym roku testowały SM42-6Dn na trasie do Karpacza.

