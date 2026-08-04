Przełom w robotyce. Robot humanoidalny wspina się po drabinie

W skrócie Robot humanoidalny Figure 03 dokonał przełomu, wspinając się po drabinie całkowicie autonomicznie, bez żadnej pomocy ze strony człowieka.

Maszyna wykorzystuje model sztucznej inteligencji Helix, który pozwala robotowi na sprawne poruszanie się w nieprzewidywalnych i zmiennych warunkach środowiskowych.

Firma Figure zwiększyła tempo produkcji z jednego robota dziennie do jednej sztuki na godzinę, dostarczając dotychczas ponad 350 jednostek humanoidalnych.

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Roboty humanoidalne z roku na rok potrafią coraz więcej. Maszyny przełamują kolejne bariery, które do niedawna były zarezerwowane dla ludzi. Amerykańska firma Figure udostępniła w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym jej robot dokonał czegoś po raz pierwszy w historii robotyki.

Humanoidalny robot Figure 03 wspina się po drabinie

Amerykanie z firmy Figure pochwalili się na łamach mediów społecznościowych nagraniem, na którym pokazano robota humanoidalnego wspinającego się po drabinie. Co bardzo ważne, maszyna robi to w pełni autonomicznie, a więc bez żadnej pomocy ze strony człowieka.

Robot humanoidalny Figure 03 wykorzystuje model AI o nazwie Helix. Firma twierdzi, że dzięki temu maszyna może poruszać się w nieprzewidywalnych, ciągle zmieniających się warunkach środowiskowych. Trzeba przyznać, że na udostępnionym wideo robot wykonuje czynność całkiem zgrabnie i nie ma problemów z pokonaniem takiej przeszkody.

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Figure chwali się, że jest to kolejny kamień milowy w robotyce, który otwiera humanoidom drogę do nowych możliwości. Wspinanie się po drabinie dla człowieka wydaje się proste. W rzeczywistości jest to jedno z najtrudniejszych zadań i wymaga dużej precyzji oraz złożonej koordynacji ruchu wszystkich kończyn.

Wykonanie takiego zadania przez robota wymagało opracowania takiego modelu, który połączy postrzeganie otoczenia oraz pokonywanie przeszkód we współpracy z odpowiednią koordynacją mechanicznych części robota w całość. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wykorzystania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz jej odpowiedniego wytrenowania.

Figure zwiększa produkcję robotów humanoidalnych

Amerykańska firma nie tylko chwali się osiągnięciem kolejnego kroku milowego w rozwoju możliwości własnego robota. Przy okazji niedawno podjęto decyzję o zwiększeniu produkcji. Wcześniej firma tworzyła jeden egzemplarz na dzień. Teraz jest to jedna sztuka na godzinę.

Figure chwali się dostarczeniem ponad 350 robotów humanoidalnych. Plany na przyszłość są znacznie ambitniejsze i firma nie wyklucza dalszego zwiększania produkcji. Wszystko będzie zależało od popytu.



