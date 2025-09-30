W całej Europie znajduje się około 4 tys. lokomotyw manewrowych i są to głównie starsze konstrukcje z silnikami spalinowymi. Niemcy wpadli na pomysł, że takim pojazdom można dać drugie życie. Alstom, który dostarczy piętrusy dla PKP Intercity, zdecydował się przerobić jedną z takich maszyn i umieścił w niej napęd wodorowy.

Przerobiona lokomotywa manewrowa Alstom na testach w Niemczech

Alstom zdecydował się na umieszczenie w starszej lokomotywie manewrowej, których w samych Niemczech jest około tysiąca, napędu wodorowego. Testy pojazdu odbywają się w niemieckim Salzgitter i zostały zainicjowane w połowie września. Mają potrwać do października. Program pilotażowy odbywa się na terenie zakładów hutniczych.

Alstom opracował to rozwiązanie we współpracy z VPS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH, WTZ Roßlau gGmbH i TU Braunschweig. Projekt jest również wspierany przez miasto Salzgitter, którego samorządowcy zdecydowali się wesprzeć pomysł kwotą 1,5 mln euro.

Pomysł zakłada, że po zakończeniu programu pilotażowego, lokomotywa zostanie przywrócona do pierwotnego stanu, a więc ponownie otrzyma silnik diesla. Alstom chce sprawdzić sensowność takiego rozwiązania przed seryjnym wdrożeniem pomysłu na większą skalę.

Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci mogą przejść na bezemisyjną eksploatację bez konieczności wymiany istniejącej floty. Jest to szczególnie opłacalna opcja w ruchu manewrowym ze względu na długą żywotność pojazdów

Lokomotywa wodorowa również testowana w Polsce

Warto dodać, że sam pomysł umieszczenia napędu wodorowego w lokomotywie nie jest nowy. Bydgoska PESA również opracowała taki pojazd i bazuje on na starszym o nazwie SM42. W tym przypadku nie ma jednak mowy o łatwej zmianie napędu na inny, ale sam projekt jest bardzo ciekawy.

Lokomotywa wodorowa SM42-6Dn firmy PESA jest nowoczesna i jest w stanie rozwijać prędkość do 90 km/h. Pojazd był niedawno testowany przez Koleje Dolnośląskie, które wykorzystały ją na przywróconej kilka miesięcy temu do użytku trasie z Jeleniej Góry do Karpacza. Potem trafił na próby do specjalnej infrastruktury należącej do grupy kapitałowej KGHM w Polkowicach. Natomiast w pierwszej połowie roku sprawdzano jej możliwości w Szwecji.

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonu Polsat News