Chiny niedawno oddały do użytku swój największy lotniskowiec Fujian z elektromagnetyczną katapultą. Państwo Środka dozbraja własną flotę morską przed potencjalnym uderzeniem na Tajwan. Możliwości są jednak ograniczone. Dlatego zdecydowano się, że zwykłe statki towarowe będą przerabiane na okręty wojskowe.

Statki towarowe w Chinach przerabiane na okręty wojskowe

Pomysł nie jest nowy, bo raporty na ten temat pojawiały się już wcześniej. Teraz dyskusja rozgorzała na nowo za sprawą zdjęć czy filmów, które obiegły sieć. Na nich można zobaczyć, jak duży statek towarowy został przerobiony na okręt wojskowy. Uwagę przykuwa kilka elementów.

Na poniższych zdjęciach widoczny jest statek towarowy Zhong Da 79 pod chińską banderą, który na pierwszy rzut oka przypomina zwykły transportowiec. Jednak na górze części kontenerów można dostrzec elementy, które wyglądają jak wyposażenie wojskowe. Jeden z nich przypomina radar, a inny system obronny. Można też dostrzec kopuły. Spekuluje się, że mogą to być wyrzutnie rakiet!

Modularne kontenery przyszłością wojskowych systemów morskich

Rozwiązanie jest z pewnością ciekawe. Podobne systemy wojskowe w zwykłych okrętach są z nimi zintegrowane. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z modularnymi elementami, które szybko można zdemontować i w razie potrzeby umieścić na innym statku.

Analitycy zajmujący się okrętami wojskowymi już wcześniej zwracali uwagę na korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Chińczycy, dysponując wieloma takimi kontenerami, mogliby szybko "budować" jednostki pełniące rolę wsparcia dla tradycyjnych okrętów i w krótkim czasie wzmacniać własne możliwości ofensywno-defensywne na morzu.

Widoczne wyżej zdjęcia zrobiono w stoczni Hudong-Zhonghua w Szanghaju. Tam zbudowano niedawno okręt desantowy typu 076 Syczuan, który w grudniu miał zakończyć próby morskie.

Rozwiązanie opracowane przez Chiny ma wiele korzyści

Budowa tradycyjnych okrętów wojskowych jest bardzo czasochłonna i kosztowna. Tutaj można zrobić to po znacznie niższych kosztach i choć efekt końcowy nie będzie dokładnie tym samym, tak dla kraju mającego jedną z największych flot towarowych świata wydaje się to być idealnym rozwiązaniem.

Takie podejście ma również wiele innych korzyści. Pozwala na szybkie dozbrajanie wojsk morskich w nowe jednostki w czasach kryzysu czy wywoływać efekt zaskoczenia u wroga. W przypadku statków cywilnych elementy uzbrojenia nie są od razu widoczne.

Oczywiście takie podejście budzi obawy, w tym związane z obowiązującymi normami międzynarodowymi, które opisują rozróżnianie okrętów wojskowych od statków cywilnych.

