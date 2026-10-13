Przerwa techniczna w mObywatelu. Dwie usługi przestaną działać

W skrócie Usługi Księgi wieczyste oraz Dane w KRS w aplikacji mObywatel będą tymczasowo wyłączone w związku z planowaną przerwą techniczną w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przerwa techniczna rozpocznie się w piątek 16 października o godzinie 16:00 i potrwa do poniedziałku 19 października do godziny 6:00 rano.

W najbliższych miesiącach do mObywatela trafią nowe funkcje, m.in. możliwość rejestracji pojazdów online, pilotaż eDziennika oraz legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.

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mObywatel to aplikacja, która ma kilkanaście mln użytkowników. Dzięki niej można załatwiać mnóstwo spraw drogą online, ale już na dniach zostaną wyłączone dwie usługi. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał Centralny Ośrodek Informatyki, który odpowiada za utrzymanie popularnej platformy.

Usługi Księgi wieczyste i Dane w KRS z aplikacji mObywatel zostaną wyłączone

Centralny Ośrodek Informatyki wydał pilny komunikat obejmujący planowaną przerwę techniczną w dostępie do wybranych usług aplikacji mObywatel. Dotyczy to dwóch narzędzi i są to:

Księgi wieczyste

Dane w KRS

Obie usługi zostaną jeszcze w tym tygodniu tymczasowo wyłączone. Zaplanowana przerwa techniczna rozpocznie się w piątek 16 października o godzinie 16:00 i potrwa do poniedziałku 19 października do godziny 6:00.

W tym czasie Księgi wieczyste oraz Dane w KRS nie będą dostępne z poziomu aplikacji mObywatel, co warto mieć na uwadze. Użytkownicy chcący skorzystać z tych usług powinni to zrobić wcześniej lub też poczekać do zakończenia planowanej przerwy technicznej związanej z systemami podlegającymi pod Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niedostępność tych usług wynika z zaplanowanej przerwy technicznej w działaniu systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Prosimy o załatwienie spraw, które wymagają dostępu do tych usług przed rozpoczęciem przerwy technicznej lub po jej zakończeniu

Aplikacja mObywatel otrzyma wkrótce wiele nowości

Przerwa techniczna sprawi, że część usług chwilowo nie będzie dostępnych, ale już w ciągu najbliższych miesięcy mObywatel zostanie wzbogacony w kolejne nowości. Jakie?

Już wkrótce w Polsce ruszy możliwość rejestrowania pojazdów drogą online i usługa zostanie zintegrowana z mObywatelem. Następnie mamy program pilotażowy związany z europejskim portfelem tożsamości.

Na etapie prac znajdują się także program pilotażowy usługi eDziennik, uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, elektroniczna rejestracja pojazdu czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.