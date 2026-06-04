Przyciski placebo w miastach. Są wszędzie, a i tak nic nie robią

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Zdawać by się mogło, że przyciski przy sygnalizacji świetlnej są niezwykle przydatne, bowiem dają pieszym realny wpływ na zmianę świateł. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach ich funkcja jest czysto iluzoryczna. Dlaczego spotykamy się z tak zwanymi "przyciskami placebo"?

Przycisk na sygnalizacji świetlnej.
Jak działają przyciski na światłach?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Po co stosuje się przyciski na sygnalizacji świetlnej?
  2. Czy przyciski na przejściach dla pieszych faktycznie działają?
  3. "Przyciski placebo" są wszędzie, a i tak nic nie robią

Po co stosuje się przyciski na sygnalizacji świetlnej?

Współczesne systemy zarządzania ruchem w większości przypadków działają w sposób zautomatyzowany. W skład tego niezwykle skomplikowanego ekosystemu wchodzą między innymi sygnalizatory świetlne wyposażone w przyciski. Ich głównym celem jest zapewnienie płynności ruchu - światło dla pieszego zmienia się na zielone (a dla kierowców na czerwone) tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie kliknie przycisk, chcąc przejść na drugą stronę.

Co ciekawe, niektóre przyciski są wyposażone w rozwiązania mające ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami. Tego typu urządzenia mają między innymi systemy wibracyjne, które informują osoby niewidome o aktualnym stanie sygnalizatora.

Czy przyciski na przejściach dla pieszych faktycznie działają?

W polskich warunkach przyciski na przejściach dla pieszych faktycznie działają, choć nie zawsze w ten sam sposób. Wiele zależy od miejsca usytuowania danej sygnalizacji oraz pory dnia. W pełni aktywne przyciski możemy spotkać na mniej uczęszczanych drogach oraz poza godzinami szczytu (najczęściej w nocy). W ich przypadku przyciśnięcie przez pieszego przycisku wysyła sygnał do sterownika, a ten po kilku sekundach zmienia światło i pozwala mu przejść na drugą stronę.

W nieco bardziej zatłoczonych miejscach przyciski na światłach mogą funkcjonować warunkowo. Oznacza to, że stan sygnalizacji nie zmieni się, jeśli pieszy nie naciśnie przycisku, jednak w momencie, gdy już to zrobi, system uwzględni ten fakt i po zakończeniu cyklu faktycznie zaświeci się zielone światło. Z kolei w centrach dużych miast, gdzie panuje największe natężenie ruchu, sterowanie ruchem w godzinach szczytu może odbywać się w pełni automatycznie. W tym przypadku naciśnięcie przycisku zazwyczaj nic nie da - światło i tak zmieni się zgodnie z zaprogramowanym cyklem.

Nie brakuje jednak miejsc, w których przyciski najzwyczajniej w świecie nie działają z uwagi na usterki techniczne. Zdarza się, że urządzenia są celowo wyłączane z systemu, jednak pozostają na swoich miejscach, ponieważ nie podjęto decyzji o ich zdemontowaniu. Ciekawie sytuacja prezentuje się w dużych metropoliach, takich jak Nowy Jork. Szacuje się, że około 75 procent przycisków w tym mieście nie działa, a nie usuwa się ich z uwagi na między innymi koszty demontażu. Niektórzy wskazują na aspekt psychologiczny funkcjonowania takich przycisków. Mimo że nie działają, dają nam one poczucie kontroli - dzięki nim rzadziej tracimy cierpliwość podczas oczekiwania na zielone światło.

"Przyciski placebo" są wszędzie, a i tak nic nie robią

Co ciekawe, nie tylko sygnalizatory świetlne mogą być wyposażone w niedziałające "przyciski placebo". Możemy je spotkać praktycznie wszędzie. W tym przypadku często wskazywanym przykładem okazują się przyciski służące do zamykania drzwi w windach. O ile w nowszych dźwigach mogą one faktycznie działać (po ich wciśnięciu drzwi od windy zamykają się szybciej), o tyle w starszych modelach funkcjonują one jedynie w trybie awaryjnym/technicznym.

Przyciski placebo mogą być także obecne pod postacią termostatów montowanych w biurach lub budynkach użyteczności publicznej. Tego typu rozwiązania dające złudne poczucie kontroli instalowano niegdyś w amerykańskich biurowcach.

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