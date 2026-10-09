Radziecki satelita rozpada się na orbicie. To już drugi raz

W skrócie Stary radziecki satelita Meteor 2-7, wystrzelony w 1981 roku, uległ rozpadowi na niskiej orbicie okołoziemskiej, co potwierdziła firma LeoLabs.

To już drugi znany przypadek fragmentacji tego obiektu, gdyż satelita uległ podobnemu zdarzeniu także w marcu 2004 roku na wysokości około 855 kilometrów.

Eksperci ostrzegają przed wzrostem liczby takich incydentów, które zwiększają ryzyko groźnych kolizji na orbicie oraz powstawania kolejnych kosmicznych śmieci.

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Na orbicie okołoziemskiej znajduje się coraz więcej satelitów. Wiele z tych obiektów jest nieczynnych i zostało wystrzelonych w kosmos nawet kilkadziesiąt lat temu. Jednym z nich jest radziecki Meteor 2-7, który to jednak rozpada się i specjaliści zajmujący się problematyką zwracają uwagę na niebezpieczny trend.

Radziecki satelita Meteor 2-7 rozpadł się na orbicie okołoziemskiej już drugi raz

Meteor 2-7 to radziecki satelita, który został wystrzelony w kosmos kilkadziesiąt lat temu. Miało to miejsce w 1981 r. Obiekt od dawna pozostaje nieczynny, ale okrąża naszą planetę i stanowi coraz większe zagrożenie. Dlaczego?

Firma LeoLabs, która zajmuje się badaniem przestrzeni kosmicznej, informuje o niepokojącym trendzie. W trakcie przelotu radzieckiego satelity nad jedną z ich lokalizacji w Australii Zachodniej zauważono, że za obiektem ciągną się "dziesiątki fragmentów".

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To nie pierwszy raz, gdy Meteor 2-7 uległ rozpadowi na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ekspert ds. śmieci orbitalnych Jim Shell zwrócił uwagę na platformie X, że satelita doświadczył podobnych zdarzeń już wcześniej, bo w marcu 2004 r. Wtedy zauważono, że zdarzenie miało miejsce na wysokości około 855 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża planetę na wysokości około 400 kilometrów.

Firma LeoLabs zwraca uwagę na niepokojący trend

LeoLabs to firma, która śledzi przestrzeń kosmiczną od lat i przypadek radzieckiego satelity nie jest odosobniony. W rzeczywistości wpisuje się w większy i niepokojący trend.

To najnowsze z serii zdarzeń, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wspólnie wskazują one na niepokojący trend w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i podkreślają krytyczną potrzebę stałego monitorowania

Tylko w zeszłym miesiącu rozpadł się stary amerykański satelita USA 32, który pamięta czasy zimnej wojny. Natomiast kilka miesięcy wcześniej podobny los spotkał jeden ze Starlinków należących do SpaceX.

Problem jest poważny, bo fragmentacja satelitów na orbicie okołoziemskiej zwiększa ryzyko kolizji. To natomiast może doprowadzić do efektu kaskadowego, co ostatecznie spowoduje powstawanie coraz większej ilości odłamków, które będą zagrażać innym obiektom.

Dlatego tak dużo w ostatnim czasie mówi się o potrzebie walki z kosmicznymi śmieciami. Powstają kolejne pomysły i projekty, których celem jest ograniczenie problemu. Choć nie jest to proste zadanie.