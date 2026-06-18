Rakieta Ariane 6 ustanowiła rekord w historii europejskich lotów w kosmos
Ariane 6 to obecnie najpotężniejsza rakieta, którą dysponuje Stary Kontynent. W środę odbył się jej kolejny lot i zarazem był on rekordowy. Konstrukcja Arianespace wyniosła najcięższy ładunek w historii lotów kosmicznych zrealizowanych przez Europę. Rakieta Ariane 6 dostarczyła na orbitę 36 satelitów konstelacji Amazon Leo.
W skrócie
- Ariane 6 wyniosła na orbitę najcięższy dotychczas ładunek w historii europejskich lotów kosmicznych, transportując 36 satelitów Amazon Leo.
- Podczas misji użyto udoskonalonej wersji rakiety Ariane 6 z nowymi boosterami P160C, zwiększającymi jej wydajność.
- Dotychczasowy rekord należał do Ariane 5, która w 2013 roku wyniosła ładunek o wadze 20 ton.
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Europejski sektor lotów kosmicznych nie jest tak rozwinięty jak amerykański. Najpotężniejszą rakietą Starego Kontynentu jest obecnie Ariane 6, która w środę odbyła kolejny lot. Tym razem z rekordowo ciężkim ładunkiem.
Rekordowy lot rakiety Ariane 6 z 36 satelitami Amazon Leo
Rakieta Ariane 6 w środę 17 czerwca została ponownie wystrzelona z kosmodromu w Gujanie Francuskiej i tym razem ustanowiła nowy rekord w historii europejskich lotów w kosmos. W ramach misji wyniosła na orbitę 36 satelitów Amazon Leo, które zostały dostarczone z sukcesem.
Wiemy, że był to rekordowo ciężki ładunek w historii europejskich lotów w kosmos, ale dokładnej wagi nie sprecyzowano. Możemy to jednak obliczyć. W ramach innej misji na orbitę trafiło 29 satelitów Amazon Leo, których łączna waga to 16,8 t. To oznacza, że rakieta Ariane 6 w ramach ostatniego lotu wyniosła w kosmos ładunek ważący około 20,8 t.
W trakcie misji wykorzystano ulepszoną wersję rakiety Ariane 6, która dostała lepsze boostery P160C. Każdy z nich miał o 14 ton paliwa więcej. Z informacji przekazanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) wynika, że te wzmacniacze są w stanie zwiększyć wydajność rakiety o 10-15 proc.
Rakieta Ariane 6 pobiła europejski rekord sprzed kilkunastu lat
Dotychczas rekordowym lotem europejskiej rakiety był start Ariane 5 w 2013 r., która wyniosła na orbitę ładunek o wadze 20 t w ramach misji zaopatrzeniowej ATV Albert Einstein dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Ariane 6 po raz kolejny udowodniła swoją wszechstronność jako rakieta nośna, która może dostarczać wszelkiego rodzaju misje na wszystkie orbity, dając nam większą pewność i możliwości w zakresie autonomicznego dostępu Europy do przestrzeni kosmicznej
Rakieta Ariane 6 powstawała latami i projekt spotkał się z różnymi opóźnieniami. Pierwszy jej lot odbył się dopiero w 2024 r. Natomiast w najmocniejszej wersji (Ariane 64) rakietę wystrzelono pierwszy raz w lutym br. i również była to misja z satelitami Amazon Leo.