W skrócie Rocket Lab przeprowadziło kluczowy test silnika Archimedes w Centrum Kosmicznym im. Stennisa, uruchamiając jednostkę napędową na niespełna 5,5 minuty podczas prób spalania.

Firma planuje przeprowadzić pierwszy start rakiety Neutron przed końcem 2026 roku, mimo wcześniejszych opóźnień i nieudanej próby ciśnieniowej głównego zbiornika.

Neutron to rakieta wielokrotnego użytku o wysokości 43 metrów, wyróżniająca się otwieranym lukiem ładowni, który w firmie nazwano "głodnym hipopotamem".

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Rocket Lab ogłosiło plany związane z budową rakiety Neutron w marcu 2021 r. Upłynęło ponad pięć lat i konstrukcja ciągle nie jest gotowa oraz ani razu nie została wystrzelona w kosmos. To ma szansę ulec zmianie w nieodległym czasie i firma przeprowadziła kluczowy test silnika.

Rocket Lab przeprowadziło test silnika Archimedes dla rakiety Neutron

Firma pochwaliła się na łamach mediów społecznościowych efektem testu, który został przeprowadzony na silniku Archimedes w Centrum Kosmicznym im. Stennisa NASA w stanie Missisipi w połowie lipca. Próba miała być symulacją startu rakiety.

Silnik Archimedes uruchomiono na niespełna 5,5 minuty i w ten sposób odbyła się próba pełnego spalania. Rocket Lab twierdzi, że był to krytyczny test poprzedzający przygotowania pierwszej rakiety Neutron do startu.

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Pierwszy stopień rakiety Neutron dostanie łącznie osiem silników Archimedes. Każdy z nich oferuje moc porównywalną do Merlinów 1D, które znamy z konstrukcji Falcon 9 firmy SpaceX. Ciąg podczas startu to około 600 tys. kg.

Rocket Lab chce przeprowadzić pierwszy start rakiety Neutron w 2026 roku

Firma początkowo planowała wystrzelić nową rakietę jeszcze w 2025 r., ale terminu nie udało się dotrzymać. Obecny plan zakłada pierwszy start Neutrona przed końcem br., co też może być trudne. Wcześniej w tym roku przeprowadzono próbę ciśnieniową głównego zbiornika w ośrodku w Wallops, ale zakończył się on porażką.

Peter Beck jakiś czas temu komentował, że jego firma nie przykłada już tak dużej wagi do terminów. W zamian Rocket Lab koncentruje się na pierwszym locie, który pozwoli osiągnąć orbitę i będzie to kluczowym momentem w rozwoju projektu.

Neutron to rakieta wielokrotnego użytku. Booster po starcie ma wracać na Ziemię, jak to jest w przypadku Falcona 9. Konstrukcja Rocket Lab ma blisko 43 metry wysokości i będzie w stanie wynosić ładunki o masie do 13 ton.

Najbardziej wyjątkowym elementem Neutrona jest jednak drugi stopień. Osłony ładunku tradycyjnych rakiet są odrzucane na boki. Natomiast Rocket Lab zdecydowało się na otwierany luk, który w firmie nazwano "głodnym hipopotamem".



