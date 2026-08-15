Rakieta RFA ONE z Niemiec poleci w kosmos z SaxaVord Spaceport

W skrócie Niemiecka firma Rocket Factory Augsburg planuje pierwszy lot rakiety RFA ONE z brytyjskiego kosmodromu SaxaVord Spaceport, który ma odbyć się jeszcze przed końcem 2026 roku.

W sierpniu 2024 roku firma utraciła pierwszy stopień rakiety w wyniku pożaru, co opóźniło harmonogram startowy i wymusiło wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w konstrukcji.

Trójstopniowa rakieta RFA ONE, wspierana przez ESA, będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki do 1300 kg za pomocą własnych silników typu Helix ORSC.

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Loty rakiet kojarzą się nam przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Program kosmiczny drugiego z wymienionych państw w ostatnich latach znacząco przyspieszył. Kraje europejskie nie chcą być gorsze i już wkrótce ma odbyć się start rakiety firmy Rocket Factory Augsburg z Niemiec. Wiemy, skąd ma polecieć.

Rakieta RFA ONE zostanie wystrzelona z brytyjskiego portu SaxaVord Spaceport

Niemiecka firma Rocket Factory Augsburg przekazała, że nawiązała współpracę z brytyjskim kosmodromem SaxaVord Spaceport na Szetlandach. To z tego miejsca ma odbyć się pierwszy lot rakiety o nazwie RFA ONE, nad którą prace trwają już od dłuższego czasu.

Wcześniejsze plany RFA zakładały lot jeszcze w pierwszej połowie 2026 r., ale terminu nie udało się dotrzymać. Mimo to Niemcy wierzą, że start ich rakiety odbędzie się jeszcze przed końcem tego roku, choć konkretnego terminu jeszcze nie podano. Najbliższe okienko przypadające na sierpień i wrzesień jest poza zasięgiem, bo na ten czas zaplanowane prace związane z przystosowaniem stanowiska.

Rakieta RFA ONE Niemców z Rocket Factory Augsburg na wyrzutni w SaxaVord Spaceport. X/Rocket Factory Augsburg materiały prasowe

Jeszcze wcześniej Rocket Factory Augsburg myślało o wystrzeleniu własnej rakiety w 2024 lub 2025 r. Jednak dwa lata temu doszło do poważnego incydentu. W sierpniu 2024 r. wybuchł pożar, który doprowadził do całkowitej utraty pierwszego stopnia RFA ONE. Konstrukcja miała zostać użyta w pierwszej misji, ale przepadła.

Problemem okazał się jeden z silników. W wyniku zapłonu doszło do rozprzestrzenienia się ognia na całą konstrukcję. Wypadek pozwolił na wdrożenie nowych rozwiązań, które w przeszłości mają zapobiegać podobnym zdarzeniom.

Niemiecka rakieta Rocket Factory Augsburg na potrzeby różnych misji

Projekt rakiety RFA ONE wspierany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i jest częścią programu mającego w przyszłości pozwolić uniezależnić Staremu Kontynentowi realizowanie misji w kosmos niezależnie od innych regionów świata.

RFA ONE to konstrukcja trójstopniowa, która będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską (na wysokość do 500 km) ładunki o masie do 1300 kilogramów. Główny napęd bazuje na dziewięciu silnikach Helix ORSC, które opracowali eksperci z firmy Rocket Factory Augsburg.

Ponadto Niemcy przewidują dwie konfiguracje dla ładowni. Jedna dotyczy możliwości wynoszenia konkretnego ładunku o większej masie (na przykład dużego satelity). Druga zapewni zbiorcze misje dla maksymalnie 24 mniejszych jednostek wysyłanych w kosmos.



