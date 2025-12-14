RegioJet od kilku miesięcy jeździ na trasie Warszawa - Kraków, a już od połowy grudnia (wraz z nowym rozkładem 2025/2026) pojedzie do kolejnych miast w kraju. Do tej pory z usług czeskiego przewoźnika skorzystało kilkadziesiąt tys. podróżnych w Polsce, ale plan na 2026 r. jest bardzo ambitny.

Ilu pasażerów ma RegioJet i jakie są plany na 2026 r.?

Z usług RegioJet dotychczas skorzystało "tylko" 33 tys. pasażerów z Polski, co zapewne wydaje się słabym wynikiem na tle PKP Intercity, które każdego miesiąca przewozi kilka mln podróżnych. Pamiętajmy jednak, że czeski przewoźnik jeździ na razie po jednej trasie (wspomnianej Warszawa - Kraków).

RegioJet uzyskał taki wynik po dwóch i pół miesiąca od uruchomienia połączenia. Z informacji przekazanych przez przewoźnika wynika, że obłożenie pociągów wynosi średnio ponad 60 proc. Składy między dwoma miastami pokonały dotychczas łącznie 61 tys. kilometrów.

Na przyszły rok czeski przewoźnik ma znacznie ambitniejsze plany. RegioJet wierzy, że w 2026 r. z jego usług w Polsce skorzysta nawet ponad 1,5 mln pasażerów. To nadal dużo mniej względem PKP Intercity, które w 2024 r. przewiozło 74,5 mln osób. Trzeba jednak mieć na uwadze, że liczba połączeń obsługiwanych przez obie spółki jest niewspółmierna.

Mamy wielkie ambicje. W Polsce w przyszłym roku chcemy przewieźć ponad 1,5 mln pasażerów. Wierzymy, że gdy pasażerowie wypróbują nasze pociągi i usługi, staniemy się dla nich oczywistym wyborem dzięki niskim cenom i wysokiej jakości obsługi.

"W końcu nie bez powodu zostaliśmy uznani za drugiego najlepszego przewoźnika w Europie" - dodał Radim Jančura.

Pociągi RegioJet od połowy grudnia na nowych trasach w Polsce

RegioJet od 14 grudnia zwiększa siatkę i jego pociągi pojadą do Trójmiasta. Ponadto wystartuje międzynarodowe połączenie z Warszawy do Ostrawy oraz Pragi. Wraz z nowym rozkładem jazdy firma planowała także zacząć kursować ze stolicy do Poznania, ale to połączenie zostanie uruchomione później, bo od 1 lutego 2026 r.

W dalszych planach czeskiego przewoźnika jest obsługa kolejnych tras. Są to m.in. połączenia Warszawa - Poznań - Berlin i Warszawa - Poznań - Szczecin.

