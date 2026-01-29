RegioJet zaczął jeździć na trasach w Polsce w zeszłym roku. Końcówka 2025 r. nie była jednak udana dla czeskiego przewoźnika i skończyło się odwołaniem części z zaplanowanych pociągów. W tym wszystkich mających jeździć korytarzem Warszawa - Poznań. Kiedy żółte składy pojawią się na tym szlaku?

Pociągi Regiojet na trasie Warszawa - Poznań od 1 lutego

RegioJet już w najbliższą niedzielę (1 lutego) zacznie kursować na trasie Warszawa - Poznań, gdzie wcześniej miało to nastąpić od połowy grudnia (wraz z nowym rozkładem jazdy). W pierwszym etapie na szlaku pojawią się dwie pary żółtych pociągów, które odjadą o następujących godzinach.

odjazd z Warszawy Centralnej - 6:28 i 14:28

odjazd z Poznania - 10:11 i 18:11

Pociągi z Warszawy mają pokonywać trasę do Poznania w ciągu dwóch godzin i kilkunastu minut. W odwrotnym kierunku podróż ma być nieco dłuższa (dwie godziny i 25 minut). Więcek pociągów RegioJet na tej trasie ma pojawić się od 1 marca br.

Cieszymy się, że kolejni pasażerowie będą mogli wypróbować komfort i usługi naszych żółtych pociągów. Najszybsza podróż między Warszawą a Poznaniem trwa zaledwie 2 godziny i 12 minut, a ceny biletów zaczynają się już od 27 zł. Zapewniamy najszybsze połączenie oraz niższe ceny niż konkurencja

Na razie bilety można zamawiać tylko na lutowe połączenia. Na przejazdy od marca RegioJet na razie tego nie umożliwia.

RegioJet ma ambitne plany związane z obsługą tras w Polsce

RegioJet kursuje już z Krakowa do Warszawy, a wybrane kursy są przedłużone do Trójmiasta. Na dniach żółte pociągi pojadą też do Poznania, ale na tym nie koniec. Czeski przewoźnik ma znacznie ambitniejsze plany.

W dalszych planach czeskiego przewoźnika jest obsługa kolejnych tras. Są to m.in. połączenia Warszawa - Poznań - Berlin i Warszawa - Poznań - Szczecin. RegioJet wierzy, że w 2026 r. może przewieźć w Polsce nawet 1,5 mln pasażerów. Dla porównania przez pierwsze 2,5 miesiąca działalności w kraju z usług spółki skorzystało około 33 tys. podróżnych.

