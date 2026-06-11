W skrócie RegioJet oficjalnie opuścił Polskę na początku maja, ale obecne działania sugerują możliwy powrót przewoźnika na polski rynek.

Czeska firma złożyła 35 wniosków o przyznanie slotów na popularnych trasach w Polsce w rozkładzie jazdy 2026/2027, jednak nie potwierdza jednoznacznie zamiaru powrotu.

PKP PLK poinformowało, że przyzna RegioJet najgorsze dostępne sloty na trasach do Poznania i Krakowa oraz odrzuciło 63 inne wnioski ze względu na niezgodności w dokumentacji czy zdublowanie.

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RegioJet to czeska spółka, która próbowała szczęścia na polskim rynku kolejowym kilka miesięcy temu. Zapowiedzi były huczne, ale ostatecznie skończyło się na opuszczeniu naszego kraju, co miało miejsce na początku maja. Czy Czesi planują spektakularny powrót?

RegioJet składa wnioski o sloty na popularnych trasach w Polsce

Czeska spółka być może nie odpuściła polskiego rynku i może rozważać powrót, o czym raportuje Interia. Świadczy o tym złożenie wniosków na sloty obejmujące popularne trasy w Polsce. Dotyczy to szlaków do Wrocławia, Poznania, Krakowa czy Szczecina.

Wspomniane wnioski obejmują sloty na kolejny rozkład jazdy pociągów (2026/2027), który wejdzie w życie w grudniu br. Czy to oznacza, że Czesi rzeczywiście chcą wrócić do Polski? Rzecznik RegioJet udzielił Interii następującej odpowiedzi.

Złożyliśmy wnioski o przydzielenie tras dla pociągów w rozkładzie jazdy 2026/2027. Są one obecnie rozpatrywane przez PLK i wkrótce powinno się odbyć spotkanie koordynacyjne. Proces przydzielania tras pociągów wciąż trwa, a ostateczny kształt rozkładu jazdy na ten okres będzie zależał od jego wyników

Łącznie RegioJet miało złożyć 35 wniosków. Firma jednoznacznie nie potwierdza, że chce wrócić na polski rynek, ale jej działania na to wskazują.

PKP PLK przyznaje RegioJet najgorsze sloty

PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły, że RegioJet rzeczywiście złożył takie wnioski. Zarządca infrastruktury kolejowej w kraju podchodzi do tego jednak ostrożnie i przyznaje, że na trasach do Poznania i Krakowa Czesi dostaną najgorsze sloty.

Przy okazji wiadomo, co potwierdza serwis rynek-kolejowy.pl, że PKP PLK odrzuciło już 63 inne wnioski złożone przez RegioJet. Jest to m.in. efektem niezgodności w dokumentacji względem decyzji Urzędu Transportu Kolejowego czy zdublowaniem wniosków.

Sytuacja będzie śledzona na bieżąco. Warto jednak dodać, że poprzedni start RegioJet w Polsce nie był udany. Pod koniec zeszłego roku przewoźnik nagle wycofał się z obsługi trasy do Poznania, co wywołało zamieszanie i krytykę ze strony UTK czy PKP Intercity. Potem Czesi podjęli decyzję o opuszczeniu naszego rynku i obecnie obsługują w Polsce tylko połączenia międzynarodowe.





"Wydarzenia": Chaos na kolei. Czeski przewoźnik tnie połączenia Polsat News