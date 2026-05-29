W skrócie PKP Intercity planuje ustanowić nowy rekord, obsługując każdego dnia nawet 560 połączeń w sezonie letnim 2026, co oznacza blisko 50 więcej niż rok temu.

Wśród tegorocznych połączeń szczególny nacisk położono na trasę do Trójmiasta, a pociągi Pendolino pojadą bezpośrednio z Bielska-Białej do Ustki.

Do oferty wracają pociągi do Chorwacji oraz pojawiają się nowe połączenia regionalne i międzynarodowe, takie jak IC Olza z Krakowa do Pragi.

PKP Intercity z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki, ale musi też sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony pasażerów. Dziś kolejowy gigant zapowiedział "rekordowe wakacje". W trakcie tegorocznego sezonu letniego na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów.

Rekordowe wakacje z PKP Intercity to nawet 560 połączeń każdego dnia

PKP Intercity już 14 czerwca wchodzi w sezon wakacyjny i na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów. Każdego dnia ma być obsługiwanych nawet 560 połączeń. To o 46 więcej w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast w zestawieniu z 2023 r. będzie ich 129 więcej.

W tym roku PKP Intercity postawiło duży nacisk na połączenia z Bałtykiem. Każdego dnia do Trójmiasta ma dojeżdżać nawet 114 pociągów. Natomiast w długie weekendy będą to maksymalnie 122 składy na dobę. Dariusz Klimczak wspomina także o historycznym powrocie kolei do Łomży, co następuje po 30 latach przerwy.

Nowe połączenia Pendolino i częściej jeżdżący pociąg do Chorwacji

PKP Intercity wprowadza także nowe połączenia realizowane przez standardowy pociąg, którym jest Pendolino. Składy ED250 pojadą bezpośrednio z Bielska-Białej do Ustki. Natomiast przejazd do drugiego miasta z Warszawy Centralnej ma trwać 4 godziny i 51 minut.

Miłośników Chorwacji ucieszy powrót pociągu Adriatic Express. Pierwszy skład odjedzie do Rijeki pod koniec czerwca. W tym roku pociąg ma jeździć sześć razy w tygodniu, a nowością jest dodatkowy wagon do Kopru.

Więcej składów pojedzie też do Zakopanego, a mieszkańcy Krakowa zyskają nowe połączenie IC Olza do Pragi

Przy okazji szef resortu infrastruktury zwraca uwagę na dodatkowe połączenia, które uruchomią przewoźnicy regionalni. Tutaj wymienia m.in. Koleje Dolnośląskie, POLREGIO czy Łódzką Kolej Aglomeracyjną.





