Rekordowy lot w stratosferze. Ogromny bezzałogowy balon pokonał 29 tys. km

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Internet przyszłości może nie wymagać ani rozbudowy naziemnych masztów, ani wysyłania kolejnych satelitów na orbitę. Firma Sceye właśnie zakończyła przełomową misję swojej platformy HAPS, która przeleciała niemal 30 tys. km z Nowego Meksyku do Japonii i z powrotem. Nie była to jednak zwykła podróż, bo po drodze urządzenie sprawdziło, czy stratosfera może stać się nową warstwą infrastruktury telekomunikacyjnej.

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Sterowiec Sceye z systemem SceyeCELL przed otwartym hangarem o łukowej konstrukcji.
Na pokładzie znajdował się system SceyeCELL, określany przez producenta mianem "wieży komórkowej na niebie"Sceyedomena publiczna

Misja Service Test 1 (ST1) wystartowała 9 sierpnia 2026 roku. Po 13 dniach platforma dotarła do Japonii, gdzie we współpracy z SoftBankiem przeprowadzono szereg testów. Najważniejszym z nich było dostarczanie mobilnego internetu bezpośrednio do standardowych, w żaden sposób niemodyfikowanych smartfonów. Było to możliwe dzięki temu, że na pokładzie znajdował się system SceyeCELL, określany przez producenta mianem "wieży komórkowej na niebie".

W docelowej konfiguracji pojedyncza platforma HAPS ma zaś zapewniać zasięg odpowiadający około 500 naziemnym stacjom bazowym. Warto dodać, że testy objęły również komunikację z dronami oraz systemy przeznaczone do wykorzystania podczas katastrof i sytuacji kryzysowych, a platforma sprawdziła m.in. obsługę połączeń alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

Centrum danych na wysokości

Jednym z najbardziej interesujących elementów misji niewątpliwie był test przetwarzania danych bezpośrednio na platformie. Na pokładzie HAPS zainstalowano serwer oraz mobilną sieć rdzeniową, dzięki czemu część operacji nie musiała być wykonywana w odległej chmurze internetowej.

Średni czas odpowiedzi wyniósł 68 ms, co oznaczało ponad 40-procentową redukcję opóźnienia w porównaniu z przetwarzaniem realizowanym przez internetową chmurę. Według Sceye był to pierwszy udany test tego rodzaju architektury, w której zarówno sieć rdzeniowa, jak i serwer obsługujący dane znajdowały się na platformie HAPS.

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Daniel Górecki

Stratosfera może uzupełnić satelity

Pomysł wykorzystania stratosfery ma być odpowiedzią na ograniczenia zarówno naziemnej infrastruktury, jak i satelitów. Platformy HAPS operują bowiem znacznie bliżej powierzchni Ziemi, co pozwala uzyskać szeroki zasięg przy jednoczesnym zachowaniu warunków przypominających środowisko kosmiczne.

Sceye przekonuje jednocześnie, że jej platformy mogą utrzymywać pozycję przez kolejne cykle dnia i nocy, działając pod tym względem podobnie do satelitów geostacjonarnych, ale znajdując się około 1800 razy bliżej Ziemi.

Po zakończeniu testów w Japonii ST1 wróciła nad terytorium USA 4 września, a dzień później dotarła w okolice siedziby Sceye w Moriarty w Nowym Meksyku. Tam przeprowadzono kolejne testy, po których platforma została celowo sprowadzona na ziemię.


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