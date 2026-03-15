Ogromne inwestycje, rekordowe budowle. Riviera Tower jest wśród nich

Na całym świecie realizowane są nowe projekty - wielopiętrowe budowle, innowacyjne modernizacje i wielomilionowe renowacje zabytków. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się spektakularne konstrukcje, aspirujące do bicia rekordów. Wśród nich jest wieżowiec wznoszony obecnie w Grecji. Na terenie dawnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Ateny-Elliniko w miejscowości Eliniko rośnie wielka inwestycja - projekt The Ellinikon - a jej częścią jest nowy najwyższy budynek Grecji, Riviera Tower.

Po ukończeniu konstrukcja ta będzie niemal dwukrotnie wyższa od dotychczasowego greckiego rekordzisty - biurowca Athens Tower 1. Jak poinformowano w najnowszej aktualizacji na temat projektu, Riviera Tower zbliża się do ostatecznej wysokości.

Nowy najwyższy budynek Grecji bliski ukończenia. 44 piętra gotowe

Dotychczasowy rekordzista Grecji, wzniesiony w 1971 roku Athens Tower 1, ma 103 metry wysokości i 28 pięter. Nowy najwyższy budynek w kraju, czyli Riviera Tower zaprojektowany przez pracownię Foster & Partners, zbliża się do ostatecznej wysokości - 200 m. Według oficjalnej strony projektu budowla ma mieć 50 pięter, na których ulokowane będą 173 luksusowe apartamenty, centrum biznesowe, przestrzenie rekreacyjne i punkt widokowy.

W minionym tygodniu Odysseas Athanassiou, prezes Lamda Development, firmy odpowiedzialnej za realizację projektu The Ellinikon powiedział, że 44. piętro wieży zostało już ukończone, co stanowi ważny kamień milowy budowy. Zakończenie prac przy wszystkich 50 piętrach planowane jest na maj, około miesiąc wcześniej niż zakładano w pierwotnym harmonogramie, który przewidywał ukończenie budowy Riviera Tower do końca czerwca 2026 roku.

Najwyższy taki wieżowiec w krajach śródziemnomorskich

Riviera Tower będzie nie tylko najwyższym wieżowcem Grecji - według inwestorów ze względu na swoje położenie oraz konstrukcję będzie to też "najwyższy zielony wieżowiec nadmorski na Morzu Śródziemnym". Budowla ma się wyróżniać "zielonym kręgosłupem", czyli licznymi wertykalnymi ogrodami, maksymalnym naturalnym oświetleniem i panoramicznymi widokami na wybrzeże. Budynek ten jest częścią wspomnianej inwestycji na terenie Eliniko, która dotyczy rewitalizacji tej części miasta, gdzie niegdyś funkcjonowało nieczynne już lotnisko.

- To inteligentne miasto nowej generacji - z największym parkiem nadmorskim w Europie w tle - wyznacza nowy standard zrównoważonego życia w mieście, innowacji oraz integracji kultury, biznesu i wypoczynku - podaje IMH.

Według najnowszych doniesień greckiego tygodnika Parapolitika, projekt Ellinikon spółki Lamda Development nabiera tempa - pierwsi mieszkańcy spodziewani są w przyszłym roku - do Riviera Tower mają zacząć wprowadzać się latem 2027 r.

