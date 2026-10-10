W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia transportu kolejowego, na którym widać mocno uszkodzone czołgi T-90M przewożone do zakładów Uralwagonzawod w Niżnym Tagile. Fotografie zwróciły uwagę specjalistów śledzących straty rosyjskiego sprzętu pancernego.

Andriej Tarasenko, ekspert zajmujący się pojazdami opancerzonymi, uważa, że za zmianą stoi rozpad rosyjskiej sieci wojskowych zakładów remontowych, określanych skrótem BTRZ. W rezultacie producent nowych czołgów ma przejmować zadania wykraczające poza jego podstawową działalność.

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Uszkodzone T-90M jadą do fabryki

Jego zdaniem kapitalny remont T-90M przeprowadzany w warunkach fabrycznych może kosztować niemal tyle samo, co zbudowanie nowego egzemplarza. To oznacza, że przywracanie uszkodzonych maszyn do służby może pochłaniać zasoby, które w innym przypadku wykorzystano by do produkcji kolejnych czołgów.

Tym samym mocno utrudnione jest też ustalenie rzeczywistej skali rosyjskiej produkcji. Jak zauważył Jakub Janovsky z projektu Oryx, dokumentującego straty sprzętu wojskowego na podstawie zdjęć i nagrań, naprawione czołgi lub maszyny poddane modernizacji mogą być niekiedy klasyfikowane jako nowe dostawy.

Nie oznacza to, że każdy raport dotyczący produkcji jest błędny. Sytuacja pokazuje jednak, jak trudno odróżnić fabrycznie nowe pojazdy od tych, które wróciły do służby po poważnych uszkodzeniach.

Sankcje i braki kadrowe nawarstwiają problemy

Mówiąc krótko, chociaż Moskwa stara się to ukryć, rosyjski przemysł pancerny mierzy się z poważnymi konsekwencjami sankcji oraz niedoborem pracowników. Według dostępnych analiz część czołgów T-90M opuszczających zakłady Uralwagonzawod wykorzystuje odnowione kadłuby starszych T-90A, zamiast konstrukcji wyprodukowanych od podstaw.

Firma zresztą nie ukrywa, że zajmuje się również naprawami. W 2024 roku informowała o przywróceniu do sprawności T-90M w ciągu czterech tygodni, mimo że pojazd miał zostać trafiony przez 26 dronów. Uralwagonzawod nadal dostarcza też nowe i zmodernizowane maszyny - w ostatnim komunikacie zakład poinformował o kolejnej partii T-90M oraz ulepszonych T-72B3M wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia przed dronami - ale może ich być znacznie mniej, niż sugerowałyby rosyjskie zapowiedzi.



