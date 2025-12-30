Revolut wymierza cios w oszustów. Nowa funkcja ochroni przed naciągaczami
Revolut rzuca rękawicę oszustom. Do aplikacji trafi nowa funkcja, której celem jest ochrona użytkowników przed naciągaczami. Będzie to specjalny baner, który ma sygnalizować potencjalnie niebezpieczne połączenia. Wcześniej w tym roku Revolut wprowadził inne narzędzie zabezpieczające o nazwie In-App Calls.
Oszuści próbują różnych metod, których celem jest okradzenie ofiar z pieniędzy. Revolut już jakiś czas temu zaczął wprowadzać nowe funkcje mające chronić przed naciągaczami. Wkrótce pojawi się nowe narzędzie w postaci komunikatów ostrzegających przed niepożądanymi połączeniami.
Nowa funkcja z aplikacji Revolut ostrzeże przed oszustami
Wcześniej w tym roku Revolut wprowadził do aplikacji funkcję o nazwie In-App Calls. W ten sposób wzmocniono ochronę przed oszustami, którzy do realizacji swoich niecnych celów wykorzystują połączenia telefoniczne. Wdrożone narzędzie umożliwia inicjację rozmów z obsługą klientów wyłącznie poprzez aplikację.
Wkrótce Revolut rozbuduje to narzędzie o kolejną nowość, która zapewni jeszcze lepszą ochronę. Będzie to specjalny baner wyświetlany w górnej części okna aplikacji z informacją o tym, czy połączenie jest bezpieczne. W przeciwnym razie użytkownik zobaczy wyraźny komunikat na czerwonym tle z ostrzeżeniem.
Stuknięcie takiego paska pozwolić na uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji. Będą to m.in. informacje o zasadach bezpieczeństwa, ale też możliwość zgłoszenia podejrzanego numeru, czym następnie zajmą się specjaliści.
Revolut prowadzi testy nowej funkcji
Na razie nie wiadomo, kiedy taka nowość pojawi się w aplikacji Revolut, ale możliwe, że mieliście okazję ją dostrzec w ciągu ostatnich dni. Obecnie fintech prowadzi program pilotażowy rozwiązania i część użytkowników zgłasza, że podczas prowadzenia rozmów w aplikacji rzeczywiście pojawia się czerwony pasek z ostrzeżeniem.
Taka funkcja zostanie wprowadzona zapewne w ciągu najbliższych tygodni. Osobiście wspomniany pasek widziałem w ostatnich dniach dwa razy, a potem zniknął na dobre.
Dodanie takiej opcji z pewnością jest dobrym pomysłem i pozwoli zwiększyć poziom ochrony użytkowników Revoluta. Wyświetlany baner jest czytelny i od razu rzuca się w oczy.
Oszustwa mające na celu skuteczne okradzenie Polaków z pieniędzy przybierają na sile. Inne banki również wprowadzają nowe narzędzia, które mają polepszyć bezpieczeństwo finansów klientów. Dla przykładu mBank niedawno informował o nowej opcji do blokowania transakcji, co uskutecznia ochronę przed wyprowadzaniem środków przez naciągaczy.