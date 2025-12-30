Oszuści próbują różnych metod, których celem jest okradzenie ofiar z pieniędzy. Revolut już jakiś czas temu zaczął wprowadzać nowe funkcje mające chronić przed naciągaczami. Wkrótce pojawi się nowe narzędzie w postaci komunikatów ostrzegających przed niepożądanymi połączeniami.

Nowa funkcja z aplikacji Revolut ostrzeże przed oszustami

Wcześniej w tym roku Revolut wprowadził do aplikacji funkcję o nazwie In-App Calls. W ten sposób wzmocniono ochronę przed oszustami, którzy do realizacji swoich niecnych celów wykorzystują połączenia telefoniczne. Wdrożone narzędzie umożliwia inicjację rozmów z obsługą klientów wyłącznie poprzez aplikację.

Wkrótce Revolut rozbuduje to narzędzie o kolejną nowość, która zapewni jeszcze lepszą ochronę. Będzie to specjalny baner wyświetlany w górnej części okna aplikacji z informacją o tym, czy połączenie jest bezpieczne. W przeciwnym razie użytkownik zobaczy wyraźny komunikat na czerwonym tle z ostrzeżeniem.

Stuknięcie takiego paska pozwolić na uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji. Będą to m.in. informacje o zasadach bezpieczeństwa, ale też możliwość zgłoszenia podejrzanego numeru, czym następnie zajmą się specjaliści.

Revolut prowadzi testy nowej funkcji

Na razie nie wiadomo, kiedy taka nowość pojawi się w aplikacji Revolut, ale możliwe, że mieliście okazję ją dostrzec w ciągu ostatnich dni. Obecnie fintech prowadzi program pilotażowy rozwiązania i część użytkowników zgłasza, że podczas prowadzenia rozmów w aplikacji rzeczywiście pojawia się czerwony pasek z ostrzeżeniem.

Taka funkcja zostanie wprowadzona zapewne w ciągu najbliższych tygodni. Osobiście wspomniany pasek widziałem w ostatnich dniach dwa razy, a potem zniknął na dobre.

Dodanie takiej opcji z pewnością jest dobrym pomysłem i pozwoli zwiększyć poziom ochrony użytkowników Revoluta. Wyświetlany baner jest czytelny i od razu rzuca się w oczy.

Oszustwa mające na celu skuteczne okradzenie Polaków z pieniędzy przybierają na sile. Inne banki również wprowadzają nowe narzędzia, które mają polepszyć bezpieczeństwo finansów klientów. Dla przykładu mBank niedawno informował o nowej opcji do blokowania transakcji, co uskutecznia ochronę przed wyprowadzaniem środków przez naciągaczy.

