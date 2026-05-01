Rewolucja AI nie ominie Linuksa. Twórcy Ubuntu zapowiadają zmiany

W skrócie Ubuntu otrzyma narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w ciągu roku.

Nowe funkcje mają dotyczyć m.in. przetwarzania mowy na tekst i odwrotnie oraz automatyzacji zadań przez agentów.

Przedstawiciel Canonical podkreśla, że AI może przyczynić się do popularyzacji Linuksa.

Sztuczna inteligencja rozgaszcza się w oprogramowaniu komputerowym na dobre. Najpierw w poszczególnych programach, ale dziś obserwujemy to już na poziomie całych systemów operacyjnych, czego dobrym przykładem jest Windows 11, w którym Microsoft zaimplementował Copilota. Linux pod tym względem nie chce być gorszy.

Canonical ogłasza funkcje AI mające trafić w ciągu roku do Ubuntu

Ubuntu to bezapelacyjnie najpopularniejsza dystrybucja Linuksa i jej rewolucja AI również nie ominie. Canonical ogłosiło, że zamierza swój system operacyjny dozbroić w narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jak to ma wyglądać?

Plany związane z wprowadzeniem funkcji AI do Ubuntu ogłosił Jon Seager, wiceprezes ds. inżynierii w Canonical. Z przekazanych informacji wynika, że "będą dostępne w dwóch formach: po pierwsze jako sposób na rozszerzenie funkcjonalności istniejącego systemu operacyjnego o modele sztucznej inteligencji w tle, a po drugie w formie natywnych funkcji AI i przepływów pracy dla tych, którzy ich potrzebują".

To oznacza, że w Ubuntu pojawią się różne narzędzia AI. Część z nich ma ułatwiać przetwarzanie mowy na tekst i odwrotnie. Następnie mamy różnego typu agentów, którzy umożliwią m.in. zautomatyzowanie pewnych zadań czy otrzymywanie wsparcia.

Linux dzięki sztucznej inteligencji może zyskać na popularności

Plany przedstawione przez członka Canonical zakładają wdrożenie nowych narzędzi AI do Ubuntu w ciągu najbliższego roku. Jon Seager zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt. Uważa, że sztuczna inteligencja może odegrać rolę w popularyzacji Linuksa.

Jeśli będziemy ostrożni w sposobie, w jaki wykorzystujemy LLM w kontekście systemowym, mogą one zdemistyfikować możliwości nowoczesnej stacji roboczej Linux i udostępnić je znacznie szerszemu gronu odbiorców

Czy twórcy innych dystrybucji Linuksa, których nie jest mało, również pójdą w tym kierunku i także postawią na implementację funkcji opartych na sztucznej inteligencji? To okaże się z czasem, ale Canonical może przetrzeć szlak i dać przykład innym.

