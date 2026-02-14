Czego brakuje wam w samolotach PLL LOT? Jedną z najczęściej pojawiających się odpowiedzi będzie z pewnością Wi-Fi. Internet bezprzewodowy to udogodnienie, na które pasażerowie polskiego przewoźnika czekali od lat. Teraz w końcu ulegnie to zmianie.

Kiedy Wi-Fi w samolotach PLL LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT już wkrótce udostępnią we własnych samolotach internet bezprzewodowy. Pasażerowie będą mogli korzystać z Wi-Fi na pokładzie pierwszej maszyny już w marcu. Będzie nim Boeing 787-9 Dreamliner (o rejestracji SP-LSA), który obecnie przechodzi przegląd techniczny w Rzeszowie.

Przy okazji maszyna otrzyma odpowiednie rozwiązania sprzętowe oraz programowe, które umożliwią korzystanie z Wi-Fi. Następnie internet bezprzewodowy zostanie wprowadzony do kolejnych samolotów PLL LOT i w pierwszej kolejności mają to być pozostałe Boeingi 787-9 z floty przewoźnika. Na kolejnym etapie znajdą się mniejsze Boeingi 787-8.

Cały proces trochę potrwa. W Boeingach 787-9 Wi-Fi znajdzie się w ciągu najbliższych miesięcy, a dalsze prace związane z udostępnianiem internetu bezprzewodowego w samolotach PLL LOT będą kontynuowane w 2027 r.

Czy internet bezprzewodowy w samolotach PLL LOT będzie darmowy?

Nie do końca. Wiadomo, że dostęp bez opłat zostanie zaoferowany tym pasażerom Dreamlinerów, którzy często podróżują. Z informacji, do których dotarł rynek-lotniczy.pl wynika, że Polskie Linie Lotnicze LOT jakiś czas temu brały pod uwagę tak zwany pakiet podstawowy. Pozwoliłby on na korzystanie z internetu w ograniczonym zakresie.

Szczegóły zostaną ujawnione w niedługim czasie. Warto dodać, że dostęp do usługi powstaje dzięki współpracy nawiązanej z Viasat. Czy Wi-Fi trafi również do samolotów Airbus 220, które uzupełnią flotę Polskich Linii Lotniczych LOT w ramach umowy sfinalizowanej w zeszłym roku? Odpowiedź brzmi tak.

Ponadto usługa może znaleźć się także w Boeingach 737 MAX, które w tym roku trafią w ręce PLL LOT w liczbie 13 sztuk. Rozmowy na temat implementacji Wi-Fi dla pasażerów są prowadzone, ale ich szczegóły nie są znane.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press