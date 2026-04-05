Innowacja powstała w ramach unijnego projektu "Enlighten", finansowanego kwotą 38 milionów euro. Jej celem jest skrócenie czasu i kosztów produkcji w programach kosmicznych, jak te prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a także umożliwienie powstawania bardziej kompaktowych i lżejszych silników o lepszych parametrach.

Dzięki temu procesowi możemy projektować komponenty bezpośrednio w komputerze i drukować je od razu. Ogromna elastyczność oszczędza czas przygotowania i pozwala na szybkie iteracje, gdy wymagania się zmieniają. To może zaoszczędzić tygodnie pracy w rozwoju silnika

Druk 3D zmienia skomplikowaną inżynierię rakietową

Tradycyjne silniki rakietowe składają się z setek osobnych elementów wykonanych z różnych metali, które następnie spawane lub łączone są w całość i poddawane rygorystycznym testom. To proces bardzo kosztowny i czasochłonny, przy czym każdy element stanowi potencjalny punkt awarii.

Rozwiń

Dzięki drukowi 3D możliwe jest wytworzenie wielu elementów w jednej operacji, a zastosowanie różnych metali w tej samej części pozwala na umieszczenie materiałów o wysokiej wytrzymałości tam, gdzie działają największe naprężenia oraz metali odpornych na wysoką temperaturę tam, gdzie przepływają gorące gazy. Naukowcy z Fraunhofer pokazali to, drukując zawór rakietowy z połączenia stali magnetycznej i niemagnetycznej, co tradycyjnie wymagałoby osobnego wykonania, obróbki i spawania każdego elementu.

Europa goni prywatnych liderów

Jak zaznaczają badacze, wiele metali nie "dogaduje się" ze sobą w procesie 3D. Niektóre kombinacje, np. tytan i nikiel, mogą sprawić, że gotowa część będzie krucha i podatna na pęknięcia. Problem rozwiązano, stosując cienką warstwę molibdenu jako separatora między tymi materiałami.

Druk 3D wielometalowy w rakietach nie jest nowością dla firm prywatnych, jak SpaceX, Rocket Lab czy Relativity Space, które już stosują go w praktyce. Publicznie finansowane organizacje, jak ArianeGroup, dopiero teraz próbują nadrobić zaległości. Technologie opracowane w projekcie Enlighten mogą zatem przyspieszyć rozwój kolejnych generacji rakiet i zwiększyć niezależność Europy w badaniach kosmicznych.

Nie chodzi tylko o demonstrację możliwości wielometalowego druku 3D, z projektem Enlighten kładziemy fundamenty pod zrównoważoną, elastyczną masową produkcję rakiet, która w długim terminie uczyni Europę bardziej niezależną

Zobacz również: Marcin Jabłoński

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press