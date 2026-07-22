RoboCop wróci na ekrany. Tym razem pojawi się w streamingu

W skrócie Amazon MGM Studios oficjalnie potwierdziło produkcję nowego serialu o przygodach RoboCopa, który trafi do oferty platformy streamingowej Prime Video.

Showrunnerem projektu został Peter Ocko, a w prace nad scenariuszem zaangażowano twórców oryginalnego filmu z 1987 roku, w tym reżysera Paula Verhoevena.

Pierwszy sezon nowej produkcji ma składać się z ośmiu odcinków, choć szczegóły dotyczące fabuły serialu nie zostały jeszcze ujawnione przez twórców.

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RoboCop to kultowy film z 1987 r. Robotyczny policjant wróci na ekrany, ale nie trafi do kin. W planach jest nowy serial, który obejrzymy w jednej z popularnych platform streamingowych. Produkcja dostała zielone światło.

Serial Robocop produkcji Amazon MGM Studios dla Prime Video

Wstępne plany związane z nową produkcją ogłoszono już w kwietniu 2024 r. Teraz zapadła kolejna decyzja i tym razem została wydana przez Prime Video. Serial Robocop dostał zielone światło i to oznacza, że powstanie.

Showrunnerem produkcji został Peter Ocko, który sprawował pieczę m.in. nad "Lodge 49", "Moonhaven" oraz "3 lbs". Ważną rolę w produkcji odegra również reżyser i producent James Wan, którego kojarzymy z tytułami "Aquaman" czy "Szybcy i wściekli 7".

Od zawsze jestem wielkim fanem RoboCopa, więc pomaganie w ożywieniu tego świata na małym ekranie to spełnienie marzenia. Paul Verhoeven stworzył w 1987 roku coś, co wyprzedzało swoją epokę, a pytania o technologię, tożsamość i to, komu tak naprawdę służą korporacje, stały się bardzo ważne

Do nowego serialu zaangażowano również współscenarzystów filmu RoboCop z 1987 r. Są to Ed Neumeier oraz Michael Miner. Na liście nazwisk pojawia się także Paul Verhoeven, czyli reżyser oryginalnej produkcji sprzed blisko czterech dekad.

Robocop wskakuje do Prime Video po anulowaniu serialu Gwiezdne Wrota

Prime Video dało zielone światło dla serialu Robocop niedługo po anulowaniu inne produkcji, którą również wstępnie zatwierdzono. To odcinkowe Gwiezdne Wrota, z których ostatecznie zrezygnowano.

Nowe serial Amazon MGM Studios ma składać się z ośmiu odcinków. Warto dodać, że RoboCop już w przeszłości był bohaterem podobnej produkcji. To serial z 1994 r. Ponadto powstały trzy filmy kinowe oraz jeden remake.

Fabuła nowego serialu owiana jest na razie tajemnicą i nie zdradzono jej szczegółów. W ramach ciekawostki warto dodać, że z nazwy pozbyto się dużego "C" i zastąpiono je małym. Teraz jest to "Robocop".



