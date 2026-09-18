Nowy zakład ma powierzchnię 14 tys. m² i został zaprojektowany z myślą o produkcji humanoidalnych robotów przemysłowych. Lokalne władze określają go mianem pierwszej na świecie wyspecjalizowanej inteligentnej fabryki tego typu. UBTECH będzie wytwarzać tutaj przede wszystkim roboty z rodziny Walker S oraz konstrukcje z serii Cruzr. Mają one znaleźć zastosowanie głównie w przemyśle oraz logistyce.

Nie da się ukryć, że przy prognozowanej wydajności przekraczającej 10 tys. maszyn rocznie zakład może stać się jednym z ważnych elementów szybko rozwijającego się chińskiego rynku robotyki. Co więcej, firma współpracowała przy tworzeniu fabryki z Siemensem, z którym wspólnie opracowała cyfrową platformę produkcyjną, mającą wspierać zarządzanie procesem wytwarzania robotów.

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Walker S2 pracuje już na chińskich liniach produkcyjnych

Nie jest to pierwszy kontakt UBTECH z produkcją na większą skalę, bo w grudniu 2025 roku z zakładu w Liuzhou zjechał tysięczny egzemplarz modelu Walker S2. Wyprodukowanie pierwszego tysiąca maszyn zajęło więc firmie około sześciu miesięcy.

Walker S2 ma 1,76 m wysokości i został zaprojektowany z myślą o pracy w środowisku przemysłowym. Potrafi samodzielnie poruszać się po hali, przenosić ładunki, współpracować z urządzeniami produkcyjnymi oraz wykonywać zadania razem z innymi robotami. Jednym z jego ciekawszych rozwiązań jest zaś autonomiczny system wymiany akumulatora, ponieważ zamiast zatrzymywać maszynę na długie ładowanie, robot może samodzielnie wymienić baterię i wrócić do pracy.

Warto przy okazji odnotować, że Humanoidy UBTECH są już wykorzystywane w chińskim przemyśle motoryzacyjnym. Roboty Walker pracują m.in. na liniach produkcyjnych Dongfeng Liuzhou Motor, gdzie zajmują się przenoszeniem, sortowaniem i dostarczaniem komponentów.

Roboty trafią także na granicę

Skala zainteresowania konstrukcjami UBTECH wykracza jednak poza fabryki. W listopadzie 2025 roku firma podpisała kontrakt o wartości 264 mln juanów (ok. 150 mln zł) na dostawę robotów, przede wszystkim Walker S2, w ramach projektu realizowanego w przygranicznym mieście Fangchenggang, niedaleko granicy Chin z Wietnamem. Oficjalnie wymieniane zadania obejmują m.in. patrolowanie i inspekcję posterunków, obsługę tłumu na przejściach granicznych oraz zadania logistyczne.

Nie ma co prawda doniesień potwierdzających, że roboty Walker są bezpośrednio wykorzystywane przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą lub przedsiębiorstwa chińskiego przemysłu obronnego, ale nie można tego wykluczyć.

Tym bardziej że chińska armia rzeczywiście intensywnie rozwija wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych. Podczas chińsko-mongolskich ćwiczeń wojskowych "Steppe Partner 2026" wykorzystano m.in. Super Athlete AS2-W, czyli bezzałogową platformę przeznaczoną do zadań rozpoznawczych i wsparcia ogniowego.