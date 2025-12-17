Roboty humanoidalne kojarzą nam się obecnie z maszynami, które nie są tanie. W rzeczywistości za takie urządzenia nierzadko trzeba zapłacić nawet kilkaset tys. dolarów. Chińczycy postanowili to zmienić i opracowali humanoida, który będzie sprzedawany w cenie iPhone'a.

Bumi to najtańszy robot humanoidalny na świecie

Maszyna nazywa się Bumi i została opracowana przez firmę Noetix Robotics. To obecnie najtańszy robot humanoidalny na świecie, którego cena w Chinach została ustalona na poziomie zaledwie 9998 juanów, czyli około 5100 złotych. Za podobne pieniądze można kupić iPhone'a.

Najtańszy robot humanoidalny Chińczyków będzie dostępny w sprzedaży od stycznia 2026 r. Dla porównania Optimus opracowany przez Teslę ma kosztować około 20-30 tys. dolarów (ok. 72-108 tys. złotych). Różnica jest więc kolosalna.

Oczywiście Bumi nie jest tak zaawansowanym humanoidem, jak chociażby wspomniany Optimus firmy Tesla, ale pokazuje, że Chińczycy dążą do stworzenia robotów humanoidalnych, które będą dostępne dla większości klientów, a nie tylko tych najbogatszych.

Humanoid Bumi jest mniejszy od człowieka

Robot humanoidalny firmy Noetix Robotics przypomina z wyglądu człowieka, ale jest od niego znacznie mniejszy. Maszyna jest wysoka na 94 centymetry i waży 12 kilogramów. Bumi potrafi chodzić oraz reaguje na polecenia głosowe. Jego ogromnym atutem jest również sposobność programowania z wykorzystaniem bardzo prostego interfejsu, z którym poradzą sobie nawet dzieci. Jest to możliwe za pomocą metody przeciągnij i upuść.

Bumi ma baterię o pojemności 3,5 amperogodziny, która ma zapewnić maszynie około dwóch godzin pracy. Robot humanoidalny Noetic Robotics jest nawet w stanie tańczyć.

Noetix Robotics zostało powołane do życia niedawno, bo w 2023 r. Firma została założona przez uczonych z dwóch ważnych ośrodków technologicznych w Chinach. Są to Uniwersytet Tsinghua i Uniwersytet Zhejiang. W ramach ciekawostki warto dodać, że poprzedni humanoid firmy (o nazwie Noetix N2) wziął udział w półmaratonie robotów.

