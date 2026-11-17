W skrócie Robot ASTRA, stworzony przez Caltech i wspierany przez DARPA, jako pierwszy samodzielnie zbudował konstrukcję w przestrzeni kosmicznej.

Maszyna zmontowała zestaw rur z włókien kompozytowych oraz aluminiowych łączników bez udziału astronautów, powiększając segment anteny.

Projekt ASTRA jest częścią programu NOM4D, który bada możliwości wytwarzania dużych struktur w kosmosie, kluczowych dla przyszłej kolonizacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Roboty mają coraz większe zastosowania. Pod uwagę bierze się także ich możliwości w przestrzeni kosmicznej. Jednym z ciekawych projektów tego typu jest ASTRA (skrót od Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly). Czym się wyróżnia?

Robot ASTRA zbudował konstrukcję w kosmosie

ASTRA to robot opracowany przez Kalifornijski Instytut Technologii (Caltech) oraz wspierany przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Maszyna jako pierwsza w historii zbudowała samodzielnie konstrukcję w przestrzeni kosmicznej.

Robot ASTRA zmontował zestaw rur z włókien kompozytowych oraz aluminiowych łączników, aby powiększyć jeden segment planowanej anteny reflektorowej o wymiarach około 1,4 metra. Co ważne, czynność odbyła się bez udziału astronautów.

Opracowanie tak złożonego ładunku w tak krótkim czasie było ogromnym przedsięwzięciem dla naszego małego zespołu

"Gdy osiągnie się limit wielkości, przy którym konstrukcji nie da się wstępnie zbudować na Ziemi i rozłożyć, trzeba zacząć zastanawiać się, jak wznosić je w przestrzeni kosmicznej" - dodaje Sergio Pellegrino.

Na oficjalnym kanale Caltech w serwisie YouTube udostępniono wideo, na którym można obejrzeć możliwości robota ASTRA.

Robot ASTRA częścią programu NOM4D

Projekt stał się częścią programu NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design) agencji DARPA. Pierwsze wyniesienie w kosmos miało miejsce w 2022 r. Kolejne planowane jest jeszcze przed końcem tego roku.

Tym razem będzie to projekt opracowany przez zespół z Uniwersytetu Illinois Urbana-Champaign. Maszyna ma trafić na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), co pozwoli przetestować produkcję na orbicie. Ma to polegać na przekształcaniu materiałów płynnych w stałe i odbędzie się to z udziałem astronautów.

"W przyszłej gospodarce kosmicznej będziemy potrzebować dużych rzeczy" - mówi Andrew Detor, kierownik programu NOM4D.

Tego typu rozwiązania mogę odegrać ogromną rolę w przyszłości. Zwłaszcza, gdy człowiek będzie chciał osiedlać się poza Ziemią na dłużej. Na przykład na Księżycu czy Marsie.