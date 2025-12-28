Roboty humanoidalne stają się coraz popularniejsze i w dodatku są to urządzenia, które zaczynają być dostępne w rozsądnych cenach, czego dobrym przykładem jest Bumi firmy Noetix Robotics. Przed nami targi CES 2026 w Las Vegas, gdzie pewnie zobaczymy więcej takich sprzętów. Jeden z nich planują zaprezentować Koreańczycy z LG.

Robot LG CLOiD z premierą na CES 2026

LG w trakcie targów CES 2026 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 6-9 stycznia, planują zaprezentować humanoida zbudowanego z myślą o pracach domowych. Robot humanoidalny koreańskiego giganta nazywa się CLOiD i ma dwie "ręce" oraz pięciopalczaste "dłonie".

Nowa maszyna na razie trzymana jest w tajemnicy i jej właściwa premiera ma odbyć się w trakcie targów CES 2026. Firma udostępniła dwa zdjęcia, na których widać zbliżenie na wybrane elementy maszyny. Dokładnie na jego dłonie. Wiemy, że każdy z pięciu "palców" ma działać niezależnie.

LG CLOiD to robot humanoidalny, który zadebiutuje podczas CES 2026. LG materiały prasowe

CLOiD wpisuje się w wizję LG pod hasłem "Zero Pracy w Domu, Zyskaj Czas na Wartości", która polega na dostarczaniu rozwiązań uwalniających ludzi od wykonywania kolejnych czynności w domu. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że nowy robot humanoidalny ma być w stanie wykonywać różne zadania domowe, ale przykładów nie podano.

Robot humanoidalny LG ma być przyjazny dla ludzi

Nowy robot humanoidalny LG został zbudowany w taki sposób, aby nie tylko odciążyć ludzi od obowiązków domowych. Ma być również przyjazny dla człowieka. Głowa maszyny jest wyposażona w wyświetlacz, wyspecjalizowane czujniki, głośnik i kamerę.

LG chwali się technologią Affectionate Intelligence, za którą ukrywa się neutralna i przyjazna interakcja w środowisku z ludźmi. Ponadto dzięki uczeniu maszynowemu CLOiD ma uczyć się przebywania w pobliżu człowieka, co pozwoli na udoskonalone działanie.

Możemy się domyślać, że CLOiD to nie jedyny robot humanoidalny, który będzie prezentowany w trakcie styczniowych targów elektroniki CES 2026. Takich maszyn będzie można zobaczyć w Las Vegas z pewnością więcej. Kto wie, a może do tego stopnia, że zdominują one przyszłoroczną imprezę i wytyczą nowe standardy dla rynku elektroniki dla domu.

