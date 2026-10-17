Rosja chce zastąpić statki kosmiczne Sojuz. Kluczowy test nowego pojazdu

W skrócie Rosja przygotowuje się do testów spadochronowych nowego załogowego statku kosmicznego PTK NP, które mają zostać przeprowadzone tej jesieni na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Celem projektu PTK NP jest stworzenie pojazdu wielokrotnego użytku, który w przyszłości zastąpi wysłużone statki Sojuz używane do transportu kosmonautów oraz ładunków.

Harmonogram prac zakłada, że pierwszy lot orbitalny nowej kapsuły może odbyć się najwcześniej w 2028 roku, o ile nie pojawią się kolejne opóźnienia w realizacji projektu.

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Rosyjskie Sojuzy to statki kosmiczne, które państwo wykorzystuje w trakcie misji załogowych od bardzo dawna. Jednak blisko dwie dekady temu rozpoczęto rozwijać inny projekt o nazwie PTK NP. Upłynęło już wiele lat i nowe pojazdy kosmiczne nadal nie są w użyciu. Kiedy to się zmieni?

Rosja przeprowadzi testy spadochronowe statku kosmicznego PTK NP

Projekt nowego statku załogowego Rosji znajduje się w powijakach od bardzo dawna. Roskosmos planuje jednak rozpocząć wkrótce ważne testy pojazdu i informację na ten temat przekazał w zeszłym miesiącu szef agencji, Dmitrij Bakanow.

Z informacji przekazanych przez Bakanowa wynika, że jeszcze tej jesieni statek kosmiczny PTK NP powinien przejść pierwsze testy spadochronowe. Mają one odbyć się na rosyjskim Dalekim Wschodzie, ale szczegóły nie są znane. Wiadomo tylko, że będzie to zrzut, a potem zostaną przeprowadzone próby z wykorzystaniem spadochronów.

Kiedy pojazd kosmiczny PTK NP po raz pierwszy poleci na orbitę okołoziemską? Harmonogram zakłada, że mogłoby to nastąpić najwcześniej w 2028 r. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do żadnych opóźnień, a tych na etapie prac nad tym projektem było już całe mnóstwo.

Kapsuła załogowa PTK NP ma zastąpić statki kosmiczne Sojuz

PTK NP to załogowy pojazd kosmiczny wielokrotnego użytku, który będzie można wystrzeliwać w kosmos wiele razy. Głównym przeznaczeniem kapsuły jest transport kosmonautów oraz ładunków na stacje kosmiczne znajdujące się na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Obecnie Rosja wykorzystuje w trakcie misji załogowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną statki Sojuz, które pozwalają astronautom na docieranie na ISS, jak i powrót na Ziemię.

Trudno powiedzieć, czy jakikolwiek pojazd PTK NP dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rosja planuje opuścić ISS w 2028 r. i NASA pozostanie tam z własnymi partnerami sama. Rosjanie mogą ewentualnie myśleć o nawiązaniu większej współpracy z Chinami, które mają własną stację Tiangong. Z drugiej strony Państwo Środka świetnie radzi sobie z własnym programem kosmicznym samodzielnie.