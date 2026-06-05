Rosja ma budować naddźwiękowy samolot pasażerski, co ujawniło United Aircraft Corporation cytowane przez Rosyjską Agencję Informacyjną (TASS). Czy projekt rzeczywiście powstanie, a nie pozostanie jedynie czystą ambicją kraju zapisaną na kartkach?

Rosyjski samolot naddźwiękowy ma osiągać prędkość 1 Macha

Z informacji przekazanych przez prezesa UAC, Wadima Badekha agencji TASS wynika, że prace nad maszyną trwają w Centrum Badawczym im. Żukowskiego i aktywnie biorą w nich udział inżynierowie oraz inni specjaliści zajmujący się lotnictwem.

Badekha stwierdza, że odbywające się prace nie ograniczają się już do dokumentacji papierowej samolotu i w rzeczywistości zmierzają w kierunku zbudowania prototypu.

Prototyp takiego samolotu jest w trakcie opracowywania i wierzymy, że Centrum Badawcze Żukowskiego z powodzeniem ukończy te prace

Kiedy to nastąpi? Tego na razie nie wiadomo, bo żadnych dat nie podano. Wiemy jednak, że celem projektu jest opracowanie samolotu pasażerskiego, który będzie mógł osiągać duże prędkości, a przy okazji zapewni zgodność z obowiązującymi standardami, również z zakresu bezpieczeństwa.

Rosjanie opatentowali samolot pasażerski o zmniejszonej głośności

Pasażerskie loty naddźwiękowe zakończyły się wraz z wycofaniem samolotów Concorde. TASS dodaje, że w kwietniu br. Centrum Badawcze Instytutu Żukowskiego opatentowało projekt przyszłego naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, który cechuje się zmniejszoną głośnością huku akustycznego i obniżonym poziomem hałasu w pobliżu lotnisk.

Z jednej strony projekt może odzwierciedlać ambicje Rosji z zakresu rozwijania technologii lotniczo-kosmicznych. Z drugiej kraj po inwazji na Ukrainę mierzy się z konsekwencjami sankcji i dużymi ograniczeniami w dostępie do zachodnich rozwiązań, co skutecznie hamuje zapędy Rosjan.

Trudno powiedzieć, na jakim dokładnie etapie może znajdować się ten projekt. Rosjanie w przeszłości stworzyli pierwszą taką maszynę, którą był TU-144. Naddźwiękowe loty pasażerskie chcą też przywrócić Amerykanie i duży udział w tym przedsięwzięciu ma NASA. Agencja zbudowała we współpracy z Lockheed Martin prototyp samolotu o nazwie X-59. Wkrótce maszyna ma odbyć pierwszą próbę lotu naddźwiękowego. Jeśli test zakończy się sukcesem, to otworzy drogę do dalszych działań.





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