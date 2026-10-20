W materiałach promocyjnych Rostec przypisuje T-80BVM kilka ról na współczesnym polu walki. Czołg ma być "stalowym taranem" zdolnym do przełamywania pozycji przeciwnika, "snajperem" rażącym cele z odległości około 10 km oraz "zabójcą", który wykorzystuje kamuflaż i charakterystykę napędu, by szybko pojawić się na skrzydle przeciwnika. Pojawiają się nawet określenia w stylu "latający czołg", które nawiązują do mobilności, przyspieszenia i zachowania pojazdu podczas jazdy po nierównym terenie.

To także zabójca, który dzięki cichemu i mocnemu silnikowi turbinowemu oraz kamuflażowi może wykonywać szybkie i niezauważone manewry oskrzydlające

T-80BVM to modernizacja radzieckiego T-80BV, która napędzana jest silnikiem GTD-1250 o mocy 1250 KM. Jego podstawowe uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 125 mm 2A46M-1. Rostec wymienia również zmodernizowany system kierowania ogniem, dodatkową ochronę pancerza oraz możliwość wystrzeliwania pocisków kierowanych.

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Mocny silnik ma swoją cenę

Silnik z turbiną gazową zapewniać ma T-80 dobre przyspieszenie i ułatwiać uruchamianie pojazdu w bardzo niskich temperaturach, co może mieć znaczenie w nadchodzących miesiącach. Rostec podkreśla też, że taki napęd jest cichszy od jednostek wysokoprężnych, co ma ułatwiać skryte przemieszczanie się.

Nie wspomina za to, że zużywa ogromne ilości paliwa - to jeden z problemów od dawna wskazywanych przez ekspertów w przypadku rodziny T-80, zwłaszcza w porównaniu z napędzanymi silnikami Diesla czołgami T-72 i T-90.

Pytanie też, czy ten "stealth" ma jeszcze znaczenie na współczesnym polu walki, gdzie żołnierze zamiast na obserwacji wzrokowej i dźwiękowej polegają na dronach rozpoznawczych, kamerach termowizyjnych, radarach oraz innych systemach wykrywania. Odpowiedź przynoszą dane z Ukrainy, gdzie Rosja szeroko wykorzystuje czołgi T-80.

Jak podaje Defence Blog, powołując się na dane Oryx, czyli holenderskiego projektu analitycznego zajmującego się białym wywiadem, w zestawieniu strat potwierdzonych materiałami fotograficznymi i filmowymi odnotowano łącznie 1311 zniszczonych, uszkodzonych, porzuconych lub zdobytych czołgów rodziny T-80 (w tej liczbie znalazły się już też 264 maszyny T-80BVM).

Modernizacja nie usuwa słabości konstrukcji

Analitycy brytyjskiego ośrodka Royal United Services Institute (RUSI), Sam Cranny-Evans i dr Sidharth Kaushal, w przeszłości zwracali też uwagę na inne słabości wspólne dla radzieckich konstrukcji czołgowych. Amunicja przechowywana w karuzelowym automacie ładowania wewnątrz kadłuba jest podatna na trafienia z boku lub z góry - jej zapłon może zaś doprowadzić do gwałtownej eksplozji i śmierci załogi.

Co więcej, problemem może być też stan modernizowanych czołgów, bo portal Defense Express wielokrotnie opisał problemy techniczne wykryte podczas przywracania do służby starszych T-80B i T-80BV. W analizowanej we wrześniu 2024 r. próbie 61 pojazdów odnotowano usterki m.in. uzbrojenia, instalacji elektrycznych i radiowych oraz układów napędowych.

Część maszyn nie nadawała się nawet do podstawowego zadania, jakim jest przemieszczanie się i prowadzenie ognia. Mówiąc krótko, producent może czarować pięknymi słowami, ale wciąż mówimy o konstrukcji zaprojektowanej jeszcze w czasach Związku Radzieckiego.