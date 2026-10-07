Rosja kończy testy BREM-80. Będzie walczyć o wraki czołgów

Według Rostiech rozwiązanie opracowano z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas wojny w Ukrainie. Koncern twierdzi również, że produkcja seryjna zmodernizowanych maszyn już się rozpoczęła i pojazdy trafiają do rosyjskich wojsk.

Najważniejsza zmiana ma chronić załogę

BREM-80 służy do odzyskiwania uszkodzonych lub unieruchomionych pojazdów opancerzonych. W przypadku tradycyjnego sposobu holowania członkowie załogi muszą wyjść na zewnątrz, aby przymocować liny do pojazdu wymagającego ewakuacji.

Na współczesnym polu walki jest to szczególnie niebezpieczne, dlatego zmodernizowany BREM-80 otrzymał zmechanizowane urządzenie sprzęgające. Według producenta pozwala ono wykonać operację bez wysiadania załogi z pojazdu. Mechanizm został podczas testów sprawdzony przy maksymalnych obciążeniach, podczas holowania ciężkich pojazdów opancerzonych po nierównym terenie.

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Wzmocniono ochronę przed dronami

Modernizacja nie ograniczyła się do urządzenia holowniczego. Według Uralwagonzawod wóz otrzymał wzmocnioną ochronę przed głowicami kumulacyjnymi, dronami oraz odłamkami amunicji artyleryjskiej. Maszyna została również wyposażona w nowe środki łączności, określane przez producenta jako system radiowy "szóstej generacji". Podczas testów sprawdzano ich odporność na zakłócenia w warunkach prowadzenia walki elektronicznej.

BREM-80 otrzymał także lemiesz spycharkowy, który może służyć do oczyszczania dróg i przejazdów oraz stabilizowania pojazdu na podłożu podczas wykonywania prac. Maszyna wykorzystuje podwozie czołgu T-80 i jego silnik z turbiną gazową. Według deklaracji producenta jednostka napędowa pozwala uruchomić pojazd w temperaturze sięgającej -40 stopni Celsjusza w ciągu kilku minut.

Producent twierdzi również, że możliwości holownicze pojazdu pozwalają mu przeciągać nie tylko rosyjskie i radzieckie konstrukcje, lecz także cięższe zachodnie pojazdy opancerzone. BREM-80 ma ponadto możliwość jednoczesnego holowania kilku czołgów. Są to jednak parametry i oceny podawane przez producenta - nie ma jeszcze żadnych potwierdzonych dotyczących rzeczywistej skuteczności systemów ochrony ani liczby wyprodukowanych pojazdów.

Według oficjalnego komunikatu Rostiech zmodernizowany BREM-80 przeszedł pełny cykl prób, a produkcja seryjna została już uruchomiona. Koncern poinformował również, że pojazdy są dostarczane rosyjskim wojskom, nie podając jednak liczby przekazanych maszyn.