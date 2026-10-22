Informację o wykorzystaniu MiG-35 do zwalczania ukraińskich bezzałogowców przekazała związana z ukraińskim lotnictwem społeczność lotnicza Soniashnyk. Według jej doniesień rosyjskie MiG-29, a nawet MiG-35, od pewnego czasu uczestniczą w odpieraniu zmasowanych ataków powietrznych na obiekty położone daleko od linii frontu.

Na potwierdzenie tych informacji opublikowano między innymi fotografię rosyjskiego pilota w kabinie MiG-35, który miał brać udział w przechwytywaniu ukraińskich dronów. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia szczegółów tych operacji ani danych pozwalających ocenić skalę wykorzystania myśliwców w takich zadaniach.

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MiG-35 miał być rozwinięciem MiG-29

MiG-35 to rosyjski myśliwiec wielozadaniowy zaprezentowany w 2017 roku. Rok później rosyjskie Ministerstwo Obrony podpisało umowę dotyczącą dostaw samolotów. Maszyna stanowi rozwinięcie konstrukcji MiG-29, a jej producent deklaruje poprawę zasięgu i możliwości bojowych.

Według rosyjskich danych MiG-35 ma dysponować zasięgiem większym o około 50 proc. w porównaniu z poprzednikiem oraz możliwością przenoszenia do 6500 kg uzbrojenia na dziewięciu węzłach podwieszeń. Samolot wyposażono także w zmodernizowane silniki RD-33MK.

Jednym z istotnych elementów wyposażenia jest radar z aktywnym elektronicznym skanowaniem wiązki AESA. Według deklaracji producenta może on śledzić jednocześnie do 30 celów powietrznych z odległości sięgającej 160 km i umożliwiać zwalczanie sześciu najgroźniejszych z nich. Takie możliwości mogą być przydatne podczas poszukiwania i przechwytywania bezzałogowców, choć skuteczność wykrywania konkretnych typów dronów zależy od wielu czynników, w tym ich rozmiarów, wysokości lotu i warunków obserwacji.

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Jakie uzbrojenie może przenosić rosyjski myśliwiec?

MiG-35 jest przystosowany do przenoszenia różnorodnego uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Do pierwszej kategorii należą pociski R-73 krótkiego zasięgu, R-27 oraz naprowadzane radarowo R-77. W arsenale samolotu wymienia się również pociski powietrze-ziemia Ch-29, Ch-31 i Ch-38. Taki zestaw pozwala wykorzystywać maszynę zarówno do walki z innymi samolotami, jak i do atakowania celów naziemnych.

Mimo ambitnych założeń program MiG-35 nie doprowadził do uruchomienia produkcji na dużą skalę. Według serwisu Defense Express sześć znanych egzemplarzy - cztery jednomiejscowe MiG-35S i dwa dwumiejscowe samoloty szkolno-bojowe MiG-35UB - należą do partii eksperymentalnej, której produkcja trwała od 2018 do 2023 roku.



